Evde tasarruf rehberi: Su faturasını azaltmak için 13 etkili yöntem
Evde su tasarrufu yapmak hem faturaları düşürüyor hem de çevreyi koruyor. Musluk ve duş başlıklarında tasarruflu ürünler kullanmak, çamaşır ve bulaşık makinelerini verimli çalıştırmak, sebze-meyve yıkarken suyu kapalı tutmak ve bahçe sulamasında doğru yöntemleri uygulamak, aylık faturada ciddi düşüş sağlıyor. İşte, su faturasını azaltmanın 14 yolu…
1-) SU KULLANIM ALIŞKANLIKLARINI GÖZDEN GEÇİRMEK
Su faturasını azaltmanın en etkili yollarından biri, günlük yaşamda su kullanım alışkanlıklarını gözden geçirmektir. Çoğu kişi, farkında olmadan çok küçük gibi görünen ama uzun vadede büyük kayıplara neden olan davranışlar sergiler. Örneğin, bulaşık yıkarken musluğu sürekli açık bırakmak, diş fırçalarken suyu kapatmamak ya da duşta gereksiz yere uzun süre kalmak bu alışkanlıkların başında gelir. Su tüketiminde farkındalık oluşturmak, yalnızca faturaları düşürmekle kalmaz, aynı zamanda çevreye duyarlı bir yaşam tarzı geliştirmenin de ilk adımıdır. Bu yüzden evde yaşayan herkesin, suyu ne şekilde kullandığını takip etmesi ve gereksiz harcamaları fark edip ortadan kaldırması gerekir.
2-) MUSLUK VE TESİSAT KAÇAKLARINI ONARMAK
Evlerde gözle görülmeyen su kaçakları, faturaların yükselmesinde büyük pay sahibidir. Damlayan bir musluk ya da sızıntı yapan bir boru, günlük yaşamda fark edilmese de ay sonunda ciddi miktarda su israfına yol açar. Basit bir musluk contasının değiştirilmemesi bile, aylık yüzlerce litre suyun boşa gitmesine neden olabilir. Bu yüzden düzenli aralıklarla tesisat kontrolü yapmak, boruların ve muslukların sağlamlığını kontrol etmek oldukça önemlidir. Kaçakların erken fark edilip onarılması yalnızca faturalarda tasarruf sağlamaz, aynı zamanda evde nem, rutubet ve su baskını gibi büyük masraflara dönüşebilecek problemlerin de önüne geçer.
3-) DUŞ SÜRESİNİ KISALTMAK
Evlerde en çok suyun harcandığı alanlardan biri banyolardır. Özellikle duşta geçirilen süre, faturaya doğrudan yansır. Ortalama bir duş başlığından dakikada 12–15 litre su akar. 10 dakika süren bir duşta yaklaşık 120–150 litre su tüketilirken, bu süreyi 5 dakikaya indirmek tüketimi yarı yarıya düşürür. Ayrıca su tasarruflu duş başlıkları kullanarak aynı temizlik hissini, daha düşük debide suyla elde etmek mümkündür. Duş süresini kısaltmayı alışkanlık haline getirmek, yalnızca bireysel faturaları azaltmaz, su kaynaklarının korunmasına da önemli katkıda bulunur. Özellikle kalabalık ailelerde bu yöntem, faturada gözle görülür bir fark yaratır.
4-) MUTFAKTA SU TASARRUFU SAĞLAMAK
Mutfakta yapılan küçük değişiklikler bile faturaya olumlu yansır. Sebze ve meyveleri akan suyun altında yıkamak yerine bir kap suyun içinde yıkamak çok daha verimlidir. Ayrıca bulaşıkları elde yıkamak sanıldığı kadar ekonomik değildir. Modern bulaşık makineleri, elde yıkamaya kıyasla çok daha az su harcar. Çünkü makineler, belirli miktarda suyu devir daim ederek kullanır. Örneğin elde yıkarken ortalama 60 litre su harcanırken, bulaşık makinesi yalnızca 10–12 litre su tüketir. Bunun yanında, musluk ucuna takılabilecek su tasarruf aparatları da mutfaktaki tüketimi önemli ölçüde azaltır.