Evde tasarruf rehberi: Su faturasını azaltmak için 13 etkili yöntem

1-) SU KULLANIM ALIŞKANLIKLARINI GÖZDEN GEÇİRMEK

Su faturasını azaltmanın en etkili yollarından biri, günlük yaşamda su kullanım alışkanlıklarını gözden geçirmektir. Çoğu kişi, farkında olmadan çok küçük gibi görünen ama uzun vadede büyük kayıplara neden olan davranışlar sergiler. Örneğin, bulaşık yıkarken musluğu sürekli açık bırakmak, diş fırçalarken suyu kapatmamak ya da duşta gereksiz yere uzun süre kalmak bu alışkanlıkların başında gelir. Su tüketiminde farkındalık oluşturmak, yalnızca faturaları düşürmekle kalmaz, aynı zamanda çevreye duyarlı bir yaşam tarzı geliştirmenin de ilk adımıdır. Bu yüzden evde yaşayan herkesin, suyu ne şekilde kullandığını takip etmesi ve gereksiz harcamaları fark edip ortadan kaldırması gerekir.