Evde turşu kurmanın maliyeti katlandı! Masraflar cep yakıyor
Evlerde kışlık hazırlama telaşı başladı. Çarşıda pazarda biber, salatalık, acur ve lahana gibi sebzelerde geçen yıla göre artış yaşanırken turşu kurmanın maliyeti de arttı. 4 kişilik bir ailenin turşu masrafı 500 TL’yi buluyor.
Yazın sona ermesiyle birlikte evlerde kış hazırlıkları devam ediyor. Salça hazırlıklarının tamamlanmasıyla birlikte şimdi de turşu için konserveler yapılıyor.
Çarşı, pazar ve marketlerde kışlık turşu hazırlıkları için sebzeler tezgahlardaki yerini aldı.
Turşu malzemeleri cep yakıyor
Biber, kornişon, acur ve lahana gibi sebzelerde geçen yıla göre büyük artış yaşandı. Kış aylarının yaklaşmasıyla vatandaşlar hazırlıklarını tamamlamaya çalışırken, turşu maliyetleri de cepleri yakıyor.
Turşu maliyeti 500 TL’yi buluyor
Turşu kurarken, malzemelerin taze olmasının çok önemli olduğunu dile getiren pazarcı Ali Ergül, "Acur ve keleğin 3 kilosu 100 TL, turşuluk domates 25 TL, kornişon salatalıklar 75 TL. 4 kişilik bir aile için kurulacak turşunun maliyeti 500 TL’yi buluyor” dedi.