Evde turşu kurmanın maliyeti katlandı! Masraflar cep yakıyor

Turşu maliyeti 500 TL’yi buluyor

Turşu kurarken, malzemelerin taze olmasının çok önemli olduğunu dile getiren pazarcı Ali Ergül, "Acur ve keleğin 3 kilosu 100 TL, turşuluk domates 25 TL, kornişon salatalıklar 75 TL. 4 kişilik bir aile için kurulacak turşunun maliyeti 500 TL’yi buluyor” dedi.