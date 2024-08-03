Evden eve nakliyat cep yakıyor: Fiyatlar bir yılda yüzde 120 arttı

Uluç, "Petrol fiyatlarındaki yükseliş, evden eve nakliyat maliyetlerimizi doğrudan etkiliyor. Nakliye araçlarımızın büyük kısmı fosil yakıtla çalışıyor ve petrol fiyatlarındaki her artış, operasyon maliyetlerimizi doğrudan yükseltiyor. Ayrıca, işçi maliyetlerindeki artış da göz ardı edilemez faktör. İşçi ücretlerindeki yükseliş, sosyal güvenlik primleri ve diğer yasal yükümlülükler, toplam maliyetlerimizi ciddi oranda artırdı." dedi.