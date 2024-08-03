Evden eve nakliyat cep yakıyor: Fiyatlar bir yılda yüzde 120 arttı
Evden eve nakliyat sektöründe fiyatlar son bir yıl içinde yüzde 120 oranında arttı. Artışın son dönemde yükselen petrol fiyatları ve işçi maliyetleri nedeniyle meydana geldiği belirtiliyor.
Artan petrol fiyatları sebebiyle evden eve nakliyat fiyatlarının son bir yılda yüzde 120 oranında arttı.
Kozcuoğlu Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Uluç, fiyat artışlarının sektöre olan etkilerini ve gelecekteki beklentilerini değerlendirdi.
Uluç, "Petrol fiyatlarındaki yükseliş, evden eve nakliyat maliyetlerimizi doğrudan etkiliyor. Nakliye araçlarımızın büyük kısmı fosil yakıtla çalışıyor ve petrol fiyatlarındaki her artış, operasyon maliyetlerimizi doğrudan yükseltiyor. Ayrıca, işçi maliyetlerindeki artış da göz ardı edilemez faktör. İşçi ücretlerindeki yükseliş, sosyal güvenlik primleri ve diğer yasal yükümlülükler, toplam maliyetlerimizi ciddi oranda artırdı." dedi.
"Fiyatlarımızı yeniden düzenlemek zorunda kaldık"
Artan maliyetlerin müşterilere yansıdığını belirten Uluç, "Artan maliyetler nedeniyle nakliyat firmaları, bu maliyetleri müşterilere yansıtmak zorunda kaldı. Fiyatlarımızı yeniden düzenlemek zorunda kaldık. Bu durum, müşterilerimize daha yüksek fiyatlarla hizmet sunmamıza neden oldu." diye konuştu.