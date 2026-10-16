Evi, dükkanı, otomobili sele maruz kalanlar ne yapmalı? Türkiye Sigorta Birliği açıkladı
4 kişinin can verdiği ve 3 kişinin kaybolduğu İstanbul'daki selin maddi zararı henüz hesaplanamadı. Evini, dükkanını su basan, araçları sularda sürüklenen binlerce İstanbul'u maddi kayıplarını nasıl telafi edebileceğini düşünürken Türkiye Sigorta Birliği (TSB) sel mağdurlarının izlemesi gereken yolları açıkladı.
Türkiye Sigorta Birliği (TSB), sel ve su baskınlarının ardından konutlarında, iş yerlerinde veya araçlarında hasar meydana gelenlerin izlemesi gereken yolları açıkladı. Can güvenliğinin korunmasından hasarın belgelenmesine, sigorta şirketine bildirim yapılmasından tazminat sürecine kadar dikkat edilmesi gereken hususları paylaşan Birlik, maddi zararların büyümesini önlemek için alınabilecek tedbirlere de işaret etti.
Hasarı vakit kaybetmeden sigorta şirketine bildirin
Konut, iş yeri veya araçlarda sel ve su baskını nedeniyle hasar oluşması halinde ilgili sigorta şirketi ya da acenteyle iletişime geçilmesi gerekiyor. Hasar ihbarında bulunularak dosyanın açılması sağlanmalı.
Bildirim sırasında poliçe numarasının, hasarın meydana geldiği adresin ve zararın niteliğinin paylaşılması, sigorta şirketinin yönlendirmelerinin takip edilmesi ve oluşturulan hasar dosyasının numarasının saklanması öneriliyor.
Hasar ihbar sürelerini ve poliçe koşullarını kontrol edin
Hasarın zamanında bildirilmesi, ekspertiz ve tazminat işlemlerinin daha hızlı ilerlemesine katkı sağlıyor. Bu nedenle sigorta poliçesinde belirtilen ihbar sürelerine dikkat edilmesi gerekiyor.
Her hasarın ilgili poliçenin şartlarına göre değerlendirildiği belirtilirken sigortalıların sahip oldukları teminatları ve yükümlülüklerini kontrol etmeleri önem taşıyor.
Hasar fotoğrafları ve faturalar tazminat sürecinde önem taşıyor
Hasar tespitinin sağlıklı yapılabilmesi için su basan alanların güvenli koşullarda fotoğraflarının ve videolarının çekilmesi gerekiyor. Zarar gören mobilyaların, beyaz eşyaların, elektronik cihazların ve diğer eşyaların belgelenmesi, hasarın kapsamının belirlenmesine yardımcı oluyor.
İş yerlerinde zarar gören stokların, makinelerin, ekipmanların ve demirbaşların kayıt altına alınması önem taşıyor. Mümkünse zarar gören eşyaların marka, model ve yaklaşık değerlerini içeren bir liste hazırlanması; satın alma faturalarının, servis kayıtlarının ve diğer ilgili belgelerin saklanması tavsiye ediliyor.