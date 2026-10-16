Evi, dükkanı, otomobili sele maruz kalanlar ne yapmalı? Türkiye Sigorta Birliği açıkladı

Hasar fotoğrafları ve faturalar tazminat sürecinde önem taşıyor

Hasar tespitinin sağlıklı yapılabilmesi için su basan alanların güvenli koşullarda fotoğraflarının ve videolarının çekilmesi gerekiyor. Zarar gören mobilyaların, beyaz eşyaların, elektronik cihazların ve diğer eşyaların belgelenmesi, hasarın kapsamının belirlenmesine yardımcı oluyor.

İş yerlerinde zarar gören stokların, makinelerin, ekipmanların ve demirbaşların kayıt altına alınması önem taşıyor. Mümkünse zarar gören eşyaların marka, model ve yaklaşık değerlerini içeren bir liste hazırlanması; satın alma faturalarının, servis kayıtlarının ve diğer ilgili belgelerin saklanması tavsiye ediliyor.