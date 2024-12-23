Evini kiraya vermek isteyenler için son 9 gün: Yeni sistem 1 Ocak'ta başlıyor
1 Ocak tarihinden itibaren evini kiralamak isteyenlere emlak danışmanını yetkilendirme zorunluluğu geliyor. E-devlet üzerinden yapılacak yetkilendirme ile sahte ilanların önüne geçilmesi amaçlanıyor. İşte yeni dönemle ilgili detaylar...
Evini kiraya vermek isteyenleri yakından ilgilendiren Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla zorunlu hale geliyor.
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YETKİLENDİRME ZORUNLU OLUYOR
Düzenlemeye göre, tapu sahipleri e-Devlet sistemi üzerinden gayrimenkullerini seçerek emlak danışmanlarını yetkilendirecek.
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