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  4. Evini kiraya vermek isteyenler için son 9 gün: Yeni sistem 1 Ocak'ta başlıyor

Evini kiraya vermek isteyenler için son 9 gün: Yeni sistem 1 Ocak'ta başlıyor

1 Ocak tarihinden itibaren evini kiralamak isteyenlere emlak danışmanını yetkilendirme zorunluluğu geliyor. E-devlet üzerinden yapılacak yetkilendirme ile sahte ilanların önüne geçilmesi amaçlanıyor. İşte yeni dönemle ilgili detaylar...

Evini kiraya vermek isteyenler için son 9 gün: Yeni sistem 1 Ocak'ta başlıyor - Sayfa 1

Evini kiraya vermek isteyenleri yakından ilgilendiren Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla zorunlu hale geliyor.

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Evini kiraya vermek isteyenler için son 9 gün: Yeni sistem 1 Ocak'ta başlıyor - Sayfa 2

Yeni düzenleme ile emlak sektöründe yetkisiz ilanların önüne geçilmesi hedefliyor.

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Evini kiraya vermek isteyenler için son 9 gün: Yeni sistem 1 Ocak'ta başlıyor - Sayfa 3

YETKİLENDİRME ZORUNLU OLUYOR

Düzenlemeye göre, tapu sahipleri e-Devlet sistemi üzerinden gayrimenkullerini seçerek emlak danışmanlarını yetkilendirecek.

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Evini kiraya vermek isteyenler için son 9 gün: Yeni sistem 1 Ocak'ta başlıyor - Sayfa 4

Sadece yetkilendirilen emlakçılar, bu izinle ilanlarını emlak portallarına yükleyebilecek.

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