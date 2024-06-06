Evini satıp mevduata yatırmayı düşünenler için kritik uyarı: Paranız eriyebilir

Mevduat faizlerindeki düşüş eğilimi hız kazandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın stopaj kararı sonrası mevduat faizlerindeki düşüş, alınan yeni zorunlu karşılık önlemleri ile bir dengeye oturmuştu. Fakat mevduat faizlerindeki düşüş eğilimi yeniden hız kazandı.

Paylaşılan detaylara göre birkaç hafta önce yüzde 68,2 ile zirve yapan mevduat faizleri geçen hafta yüzde 61,8 seviyesine geriledi.

Söz konusu bu düşüşle beraber 1-3 aylık mevduat faizleri 2 puanlık bir azalma gösterdi. Son iki hafta içinde toplamda 6 puandan fazla bir düşüş yaşandı.

Yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Ekonomist Mert Başaran, konutun satılması ve paranın faizde değerlendirilmesine yönelik açıklamalarda bulundu.