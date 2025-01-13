Evlenecek çiftlere ne kadar kredi verilecek, hangi illerde ve faiz ne kadar: Erdoğan müjdeyi verdi
Aile Yılı Programı kapsamında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlenmeye hazırlanan milyonlarca genç için birçok müjde açıkladı. Peki evlenecek çiftlere ne kadar kredi verilecek, kaç faizle olacak ve hangi illeri kapsayacak? Yeni evlilere kredi şartları neler.
2025 ‘Aile Yılı’ olarak açıklanırken, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Aile Yılı Tanıtım Programı'nda önemli açıklamlarda bulundu. Doğum yapacaklardan gençlere, evlenecek çiftlere ve gelecek nesillere ilişkin önemli müjdeler verildi. Bununla birlikte evlenmeye hazırlanan gençler için verilecek faizsiz kredinin limiti de açıklandı.
"Aile Yılı çerçevesinde icra edeceğimiz çalışmaları etkin nüfus politikaları ile desteklemek en büyük önceliklerimizden. Aile Enstitüsü ve Nüfus Politikaları Kurulu faaliyetlerine başladı. İlk toplantısını 9 Ocak'ta gerçekleştirdi. Sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirilecek. Enstitümüz ise bir beka meselesi olarak gördüğümüz aileye ilişkin politika geliştirici faaliyetler yürütecek. Her iki yeni oluşuma da başarılar diliyorum.”