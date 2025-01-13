Evlenecek çiftlere ne kadar kredi verilecek, hangi illerde ve faiz ne kadar: Erdoğan müjdeyi verdi

"Aile Yılı çerçevesinde icra edeceğimiz çalışmaları etkin nüfus politikaları ile desteklemek en büyük önceliklerimizden. Aile Enstitüsü ve Nüfus Politikaları Kurulu faaliyetlerine başladı. İlk toplantısını 9 Ocak'ta gerçekleştirdi. Sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirilecek. Enstitümüz ise bir beka meselesi olarak gördüğümüz aileye ilişkin politika geliştirici faaliyetler yürütecek. Her iki yeni oluşuma da başarılar diliyorum.”