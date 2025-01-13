  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Evlenecek çiftlere ne kadar kredi verilecek, hangi illerde ve faiz ne kadar: Erdoğan müjdeyi verdi

Evlenecek çiftlere ne kadar kredi verilecek, hangi illerde ve faiz ne kadar: Erdoğan müjdeyi verdi

Aile Yılı Programı kapsamında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlenmeye hazırlanan milyonlarca genç için birçok müjde açıkladı. Peki evlenecek çiftlere ne kadar kredi verilecek, kaç faizle olacak ve hangi illeri kapsayacak? Yeni evlilere kredi şartları neler.

Evlenecek çiftlere ne kadar kredi verilecek, hangi illerde ve faiz ne kadar: Erdoğan müjdeyi verdi - Sayfa 1

2025 ‘Aile Yılı’ olarak açıklanırken, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Aile Yılı Tanıtım Programı'nda önemli açıklamlarda bulundu. Doğum yapacaklardan gençlere, evlenecek çiftlere ve gelecek nesillere ilişkin önemli müjdeler verildi. Bununla birlikte evlenmeye hazırlanan gençler için verilecek faizsiz kredinin limiti de açıklandı. 

1 | 8
Evlenecek çiftlere ne kadar kredi verilecek, hangi illerde ve faiz ne kadar: Erdoğan müjdeyi verdi - Sayfa 2

Beştepe’de müjdeleri duyuran Erdoğan’ın satır başını şöyle bir hatırlayalım:

2 | 8
Evlenecek çiftlere ne kadar kredi verilecek, hangi illerde ve faiz ne kadar: Erdoğan müjdeyi verdi - Sayfa 3

"Aile Yılı çerçevesinde icra edeceğimiz çalışmaları etkin nüfus politikaları ile desteklemek en büyük önceliklerimizden. Aile Enstitüsü ve Nüfus Politikaları Kurulu faaliyetlerine başladı. İlk toplantısını 9 Ocak'ta gerçekleştirdi. Sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirilecek. Enstitümüz ise bir beka meselesi olarak gördüğümüz aileye ilişkin politika geliştirici faaliyetler yürütecek. Her iki yeni oluşuma da başarılar diliyorum.”

3 | 8
Evlenecek çiftlere ne kadar kredi verilecek, hangi illerde ve faiz ne kadar: Erdoğan müjdeyi verdi - Sayfa 4

EVLENECEK ÇİFTLERE NE KADAR KREDİ VERİLECEK

Erdoğan’ın açıklamalarına göre yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL kredi verilecek. Üstelik bu kredi için evlilik hayali kuranlar faiz de ödemeyecek. 

4 | 8