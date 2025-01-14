Evlenme kredisini kimler alabilecek? Doğum yardımının şartları neler? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Aile Yılı dolayısıyla düzenlenen tanıtım programında nüfustaki azalmayı önlemeye yönelik uygulamaya konulacak teşvikleri açıkladı. Erdoğan’ın açıkladığı ilk teşvike göre, yeni evlenecek gençlere iki yılı ödemesiz dört yıl vadeli 150 bin lira faizsiz kredi desteği sağlanacak.