Evlenme kredisini kimler alabilecek? Doğum yardımının şartları neler? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, nüfusu artırmak amacıyla gençleri evliliğe ve aileleri çocuk yapmaya teşvik için alınan önlemleri duyurdu. Yeni evlenecek gençlere 150 bin TL faizsiz, dört yıl vadeli kredi verilecek. Canlı doğan ilk bebek için tek seferlik 5.000 TL, ikinci çocukta her ay 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklarda her ay 5.000 TL doğum yardımı yapılacak. Desteklerden nasıl yararlanılacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Aile Yılı dolayısıyla düzenlenen tanıtım programında nüfustaki azalmayı önlemeye yönelik uygulamaya konulacak teşvikleri açıkladı. Erdoğan’ın açıkladığı ilk teşvike göre, yeni evlenecek gençlere iki yılı ödemesiz dört yıl vadeli 150 bin lira faizsiz kredi desteği sağlanacak.
İkinci teşvik ise çocuk başına verilen doğum yardımlarının artırılması... İlk çocuk için tek seferlik 5.000 TL doğum yardımı yapılacak. İkinci çocuğu doğan ailelere her ay 1.500 TL, üçüncü çocuğu doğan ailelere ise her ay 5.000 TL doğum yardımı yapılacak.
Peki açıklanan desteklerden yararlanmanın şartları neler? Evlenme kredisini kimler alabilecek? Doğum yardımının şartları neler? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, detaylarını yazdı. İşte Kıvanç'ın yazısı...
FAİZSİZ EVLENME KREDİSİNİN ŞARTLARI NELER?
"Gençleri evliliğe teşvik etmek amacıyla devreye sokulan Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nin pilot uygulaması, geçen yıl nisan ayında depremden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde başlatıldı.