Evlilik kredisinde ilk ödeme ne zaman yapılacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş tarih verdi
Evlenecek gençlere yönelik 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarındaki faizsiz kredi desteği verileceği daha önce açıklanmış ancak ödeme tarihi belirtilmemişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TRT Haber'de tarihi açıkladı.
Evlenecek gençlere yönelik 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarındaki faizsiz kredi desteği verileceği açıklanmış ancak ödeme tarihi belirtilmemişti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TRT Haber’de yaptığı açıklamada evlilik kredisinde ilk ödeme tarihini de duyurdu.
Bakan Göktaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
48 AY VADELİ 150 BİN TL KREDİ
Aile ve Gençlik Fonu ile gençlerimizin aile kurmasını destekliyoruz. Evlenecek gençlere yönelik 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği veriyoruz. Bu oldukça büyük bir ilgi gördü ve görmeye devam ediyor.
"EN ÇOK BAŞVURU HATAY'DAN"
Biz pilot proje olarak tabiiki deprem bölgesinden başlattık. Gençlerimize motivasyon oluşturmak ve evlilik sürecinde destek olmak için bu fonu öncelikle pilot bölgesi olan Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Gaziantep’in de Nurdağı ve İslahiye ilçelerinden başladık. En çok başvuruyu da Hatay’dan aldık.