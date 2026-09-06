Eylül 2026 emekli promosyonları güncellendi: Peki hangi banka ne kadar ödüyor?
Emekli maaşını başka bir bankaya taşımayı veya mevcut promosyon taahhüdünü yenilemeyi düşünenler için eylül ayı kampanyaları güncellendi. Bankalar, maaş tutarına göre farklılaşan promosyonların yanı sıra fatura talimatı ve kredi kartı kullanımı gibi ek şartlarla toplam ödemeyi artırabiliyor. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte eylül ayındaki güncel ödeme tutarları ve kampanya detayları.
Emeklilere yönelik banka promosyonlarında eylül ayıyla birlikte yeni kampanyalar uygulanmaya başladı. Emekli maaşını taşıyanlara sunulan promosyon tutarları, bankaların belirlediği gelir kriterleri ve kampanya koşullarına göre farklılık gösteriyor.
Bazı bankalar ek fırsatlar da sunarak toplam ödeme miktarını artırırken, emekliler güncel kampanyaları ve başvuru şartlarını yakından takip ediyor.
Peki, Eylül 2026 itibarıyla bankaların emeklilere sunduğu promosyon tutarları ne kadar? Hangi banka, hangi şartlarla ne kadar ödeme yapıyor? İşte güncel emekli promosyonlarında banka banka öne çıkan rakamlar...
ALBARAKA TÜRK
Albaraka Türk, emeklilere maaş tutarına göre 9 bin 700 TL ile 21 bin 400 TL arasında promosyon ödemesi sunuyor. İki otomatik fatura ödeme talimatıyla ek avantaj sağlanırken, referans kampanyasında her yeni emekli müşteri için 1.075 TL ödül veriliyor. Ek ödemelerle birlikte toplam promosyon tutarı 30 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.