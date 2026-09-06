Eylül 2026 emekli promosyonları güncellendi: Peki hangi banka ne kadar ödüyor?

ALBARAKA TÜRK

Albaraka Türk, emeklilere maaş tutarına göre 9 bin 700 TL ile 21 bin 400 TL arasında promosyon ödemesi sunuyor. İki otomatik fatura ödeme talimatıyla ek avantaj sağlanırken, referans kampanyasında her yeni emekli müşteri için 1.075 TL ödül veriliyor. Ek ödemelerle birlikte toplam promosyon tutarı 30 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.