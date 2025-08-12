Eylül ayının temettü takvimi belli oldu! THY, Panelsan, BİM, Desa dahil 15 şirket ödeme yapacak
2025 Eylül ayı içinde temettü ödemesi yapacağını açıklayan şirket sayısı 12 Ağustos itibari ile 15'i buldu. Ödemelerin hesaplara yatacağı tarihler de netleşmeye başladı. İşte THY, Panelsan, BİM, Desa, Escar Filo dahil temettü ödemesi yapacağını açıklayan şirketler...
Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) 2. taksit
Hisse başına brüt temettü
3,4420289 TL
Hisse başına net temettü
2,9257245 TL
Temettü tarihi
2 Eylül 2025
Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PNLSN)
Hisse başına brüt temettü
0,1755760 TL
Hisse başına net temettü
0,1492396 TL
Temettü tarihi
3 Eylül 2025
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 2. taksit
Hisse başına brüt temettü
4,00 TL
Hisse başına net temettü
3,40 TL
Temettü tarihi
17 Eylül 2025