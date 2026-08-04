Eylülde başlıyor! İstanbul'da uygun fiyatlı kiralık konutların kira bedeli ne kadar olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylül ayında İstanbul'da hayata geçirileceğini duyurduğu kiralık sosyal konut projesi için hazırlıklar hız kazandı. Projede hak sahipleri noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek. Piyasa fiyatlarının altında kiraya verilecek konutlarda en fazla 3 yıl oturma hakkı tanınırken, bazı öncelikli gruplar için özel kontenjan ayrılacak. Peki kiralar ne kadar olacak, kimler başvurabilecek? İşte projeye ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…
TOKİ'nin, fahiş kira artışlarını dengelemek ve dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı konutlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla hazırladığı kiralık sosyal konut projesinde geri sayım başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda duyurduğu proje kapsamında, ilk etapta İstanbul'da inşa edilen 15 bin kiralık sosyal konut için eylül ayında kiralama süreci başlayacak. Başvuru koşulları, gelir kriterleri, ayrılacak kontenjanlar ve kira bedellerine ilişkin ayrıntıların ise önümüzdeki haftalarda TOKİ tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
Hak sahipleri kura ile belirlenecek, konutlar 3 yıllığına kiralanacak
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre kiralık sosyal konutlardan yararlanacak hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek. Bölgedeki piyasa kira bedellerinin altında fiyatlarla kiraya verilecek konutlarda vatandaşlar en fazla 3 yıl oturabilecek. Bu sürenin sonunda ise konutlar gerekli bakım ve onarım işlemlerinin ardından yeniden kura ile belirlenecek yeni hak sahiplerine tahsis edilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da önceki gün yaptığı açıklamada, "Talep toplayıp adil ve şeffaf bir şekilde, noter huzurunda kura usulüyle hak sahiplerini belirleyeceğiz" mesajını vermişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da yaptığı açıklamada, "İstanbul'da, Anadolu ve Avrupa yakasında 15 bin kiralık konut projesi başlatacağız ve bu sene eylül ayında ilk kiralık konut projelerimizden teslimler yapacağız" dedi.