Eylülde başlıyor! İstanbul'da uygun fiyatlı kiralık konutların kira bedeli ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan da önceki gün yaptığı açıklamada, "Talep toplayıp adil ve şeffaf bir şekilde, noter huzurunda kura usulüyle hak sahiplerini belirleyeceğiz" mesajını vermişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da yaptığı açıklamada, "İstanbul'da, Anadolu ve Avrupa yakasında 15 bin kiralık konut projesi başlatacağız ve bu sene eylül ayında ilk kiralık konut projelerimizden teslimler yapacağız" dedi.