EYT her şeyi değiştirdi, Türkiye'nin sıralaması şaşırttı! İşte ülke ülke ortalama emeklilik yaşları
Küresel anlamda emeklilik yaşları ülkeden ülkeye büyük farklılık gösteriyor. Avustralya, Danimarka ve Yunanistan gibi ülkelerde emeklilik yaşı 67 iken, Endonezya ve Bangladeş gibi gelişmekte olan ülkelerde bu sınır 59’a kadar iniyor.
Uzun ömür süresi ve yükselen giderler, varlıklı ülkelerde hükümetleri emeklilik yaşını yükseltmeye iterken bu durum birçok ülkede protestolara da sebebiyet verebiliyor. Diğer taraftan, gelişmekte olan ülkelerde düşük yaşam beklentisi ve zayıf sosyal sistemler dolayısıyla insanlar çok daha erken emekli olmak zorunda kalıyor.
1 | 22