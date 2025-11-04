EYT her şeyi değiştirdi, Türkiye'nin sıralaması şaşırttı! İşte ülke ülke ortalama emeklilik yaşları

Uzun ömür süresi ve yükselen giderler, varlıklı ülkelerde hükümetleri emeklilik yaşını yükseltmeye iterken bu durum birçok ülkede protestolara da sebebiyet verebiliyor. Diğer taraftan, gelişmekte olan ülkelerde düşük yaşam beklentisi ve zayıf sosyal sistemler dolayısıyla insanlar çok daha erken emekli olmak zorunda kalıyor.