EYT sonrası yeni fırsat: İşte kademeli emeklilik sistemi, başvuru şartları ve kapsamı
Kademeli emeklilik EYT ile emekli olmayan ve erken emeklilik bekleyen çalışanlar başta olmak üzere, kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle 1999 ile 2008 yılları arasında sigorta girişi bulunan vatandaşlar, kendilerine de erken emeklilik hakkı tanınması için hükümetten adım bekliyor. EYT düzenlemesinden yararlanamayan milyonlarca çalışan için umut olan kademeli emeklilik sistemi yeniden gündeme geldi. İşte kademeli emeklilik sistemi, başvuru şartları ve kimlerin kapsama gireceğine dair tüm detaylar...
EYT düzenlemesinin ardından erken emeklilik beklentisi yeniden yükselirken, kademeli emeklilik sistemiyle ilgili gelişmeler de gündeme geldi.
Sigorta başlangıcı 1999-2008 yılları arasında olan çalışanlar, düzenlemenin kendilerini kapsayıp kapsamayacağını dikkatle takip ediyor. Meclis’e sunulan teklif, yaş ve prim gününe göre kademeli geçiş öngören bir model sunuyor ve adil bir emeklilik sistemine geçiş için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların yaş ve prim gün şartlarını, sigorta başlangıç tarihine göre aşamalı şekilde tamamlamalarını sağlayan bir sistemdir. EYT kapsamına girmeyen 1999 sonrası sigortalılar için tasarlanan bu model, hem yaş hem de prim gün sayısı kriterlerine dayalı adil bir geçiş süreci sunmayı amaçlıyor.