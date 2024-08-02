EYT’den sonra emeklilikte ikinci dalga yolda: Yüz binlerce kişi emeklilik dilekçesi verecek

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden dolayı 2023'te yeni emekli olan kişi sayısında rekor kırıldı. Emekli olan EYT'lilerin sayısı azalarak da olsa bu yılın ilk aylarında devam etti. Emekli olan EYT'lilerden dolayı pek çok işletme deneyimli personelini kaybetti. Emekli aylığının 2025 yılında düşecek olması yeni bir emeklilik dalgası yaratacak gibi görünüyor. Emekliliği hak ettiği halde çalışmaya devam eden yüz binlerce kişi, aylıklarının düşmemesi için 2024 yılında emeklilik dilekçesi verecek. Peki emekli aylığında 2025 yılında yaşanacak düşüş çalışma hayatını nasıl etkileyecek? İşte Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın konuyla ilgili yazısı...