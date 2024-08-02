EYT’den sonra emeklilikte ikinci dalga yolda: Yüz binlerce kişi emeklilik dilekçesi verecek
Emekli aylığının 2025 yılında düşecek olması yeni bir emeklilik dalgası yaratacak gibi görünüyor. Emekliliği hak ettiği halde çalışmaya devam eden kişiler, aylıklarının düşmemesi için 2024 yılında emeklilik dilekçesi vermeye hazırlanıyor. Peki emekli aylığında 2025 yılında yaşanacak düşüş çalışma hayatını nasıl etkileyecek? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç yazdı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden dolayı 2023'te yeni emekli olan kişi sayısında rekor kırıldı. Emekli olan EYT'lilerin sayısı azalarak da olsa bu yılın ilk aylarında devam etti. Emekli olan EYT'lilerden dolayı pek çok işletme deneyimli personelini kaybetti. Emekli aylığının 2025 yılında düşecek olması yeni bir emeklilik dalgası yaratacak gibi görünüyor. Emekliliği hak ettiği halde çalışmaya devam eden yüz binlerce kişi, aylıklarının düşmemesi için 2024 yılında emeklilik dilekçesi verecek. Peki emekli aylığında 2025 yılında yaşanacak düşüş çalışma hayatını nasıl etkileyecek? İşte Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın konuyla ilgili yazısı...
"Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 2023 yılı faaliyet raporuna göre 2023’te toplam 2 milyon 193 bin 791 kişiye yaşlılık aylığı bağlandı. 2024 yılında da yaklaşık 500 bin EYT’linin emekli olması bekleniyordu. Ancak şimdi yeni bir emekli furyası bekleniyor.
Emeklilik dilekçesini 2025 yılında verenlere yüzde 30 oranında daha düşük aylık bağlanacak, bu yıl dilekçe verenler ise düşüşten etkilenmeyecek. Özellikle emeklilik koşullarını tamamladığı halde, işyerinde emekli olduktan sonra işçi çalıştırılmadığı için çalışmaya devam etmek zorunda kalanlardan yoğun mesajlar geldi. Bu işyerlerinin başında KİT’ler ve diğer kamu işyerleri ile bankalar geliyor. Bazı büyük bankalar başta olmak üzere özel sektörde de birçok şirket emekli işçi çalıştırmıyor. Bu şirketlerde çalışanlar da emeklilik koşullarını yerine getirdikleri halde çalışmaya devam ediyorlar.
Toplu iş sözleşmesi ile çalışan kamu işçileri ve bankacıların emekli aylıklarının 50 – 60 bin lira civarında yoğunlaştığı görülüyor. Dilekçenin 2025 yılında (kamu işçileri için 15 Ocak 2025’ten sonra) verilmesi halinde emekli aylıkları yüzde 30 – 35 arasında düşük bağlanacağı için, ömür boyu alacakları emekli aylıkları 2024 yılı için hak etmiş oldukları düzeyden daha düşük olacak.