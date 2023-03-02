EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? Bayram ikramiyesi ne kadar?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) bayram ikramiyesi alacaklar mı? Emekli olmaya hak kazanacak EYT'liler bu sorunun yanıtını aramaya başladı. Emeklilerin 2023 bayram ikramiyesi ne kadar?
Emekli olmaya hak kazanan EYT'liler emeklilik şartlarını yerine getirdikleri için byram ikramiyesi alacak.
Mart'ta emeklilik başvurusunu yapan EYT'liler nisan ayında ilk maaşlarını alabilecek. Yaklaşan Ramazan Bayramıyla birlikte, EYT'li emekli olacakların Ramazan Bayramı'nda ikramiye alıp alamayacaklarını merak konusu oldu.
EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı, 2023 bayram ikramiyesi ne kadar?
Bayram ikramiyeleri bütün emekli vatandaşlara verilen bir haktır, dolayısıyla EYT'li emekliler de bayram ikramiyesi hakkından yararlanacak.
Nisan ayında ilk maaşlarını alacak olan EYT'lilere, 21 Nisan'a denk gelen Ramazan Bayramı öncesinde bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak.
2022 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyeleri 1100 TL olarak hesaplara yatırıldı. Değşiklik olmaması durumunda aynı tutarın hesaplara yatırılması bekleniyor.