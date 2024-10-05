EYT'liler risk altında! Uzmanı tarih vererek uyardı: Hak kaybına neden olabilir

Pek çok kişinin emekliliği tehlikede

Erdursun, SSK’lı iken Bağ-Kur’a geçenlerin çıkış işlemlerini tamamlamaları gerektiğini belirten Erdursun, “1 Mayıs 2021'den sonra Bağ-Kur’a başlayanlar için bir problem söz konusu değil. Ancak, bu tarihten önce Bağ-Kur’a geçmiş olanların 30 Ekim 2024’e kadar Bağ-Kur’dan çıkış yapmaları gerekiyor. Eğer 30 Ekim 2024’e kadar Bağ-Kur’dan çıkış yapılmaz ve 1261 günün üzerinde Bağ-Kur primi ödenmişse, emeklilik statüsü otomatik olarak SSK’dan Bağ-Kur’a geçiyor. Bağ-Kur’dan emekli olmak, SSK’ya göre daha fazla prim ödeme süresi ve daha düşük emekli maaşı anlamına geliyor. Bu nedenle, birçok kişi için bu durum ciddi bir dezavantaj yaratabilir” uyarısında bulundu.