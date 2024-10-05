EYT'liler risk altında! Uzmanı tarih vererek uyardı: Hak kaybına neden olabilir
Emekliliği bekleyen on binlerce EYT’li için kritik uyarı geldi. Binlerce kişi SSK’dan emekli olma hakkını kaybetme riskiyle karşı karşıya. SSK'lı olup sonrasında Bağ-Kur’a geçenler için emeklilik riske giriyor. Uzmanı ekim sonuna kadar gerekli değişikliği yapmamaları durumunda pek çok kişinin EYT hakkını kaybedebileceğine dikkat çekti.
Emeklilik için gün sayan binlerce kişiyi ilgilendiriyor. SSK'lı olup sonrasında Bağ-Kur’a geçenler için emeklilik riske giriyor. Uzmanı emeklilik için ekim sonunu işaret ederek EYT’lilerin hakkını kaybetmemesi için gerekli düzenlemelerin acil olarak yapılması gerektiği uyarısında bulundu.
“Çoğu kişi farkında değil”
Ekim ayının, emeklilikte hayati bir dönemeç olduğuna dikkat çeken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik sürecine dair ikazda bulundu. Erdursun, "On binlerce EYT'li vatandaş, SSK’dan emekli olma hakkını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Ancak birçok kişi bu durumun farkında değil" dedi.
“EYT’likle için kritik tarih ekim sonu”
EYT’den emekli olacakları uyaran Özgür Erdursun, emeklilik sürecindeki önemli bir detaya dikkat çekti. EYT düzenlemesinden faydalanan pek çok kişinin farkında olmadan emeklilik haklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu dikkat çeken Erdursun, özellikle 8 Eylül 1999 öncesi SSK'lı olup sonrasında Bağ-Kur’a geçenler için Ekim 2024 sonunun büyük bir dönemeç olduğunu belirtti.
Pek çok kişinin emekliliği tehlikede
Erdursun, SSK’lı iken Bağ-Kur’a geçenlerin çıkış işlemlerini tamamlamaları gerektiğini belirten Erdursun, “1 Mayıs 2021'den sonra Bağ-Kur’a başlayanlar için bir problem söz konusu değil. Ancak, bu tarihten önce Bağ-Kur’a geçmiş olanların 30 Ekim 2024’e kadar Bağ-Kur’dan çıkış yapmaları gerekiyor. Eğer 30 Ekim 2024’e kadar Bağ-Kur’dan çıkış yapılmaz ve 1261 günün üzerinde Bağ-Kur primi ödenmişse, emeklilik statüsü otomatik olarak SSK’dan Bağ-Kur’a geçiyor. Bağ-Kur’dan emekli olmak, SSK’ya göre daha fazla prim ödeme süresi ve daha düşük emekli maaşı anlamına geliyor. Bu nedenle, birçok kişi için bu durum ciddi bir dezavantaj yaratabilir” uyarısında bulundu.