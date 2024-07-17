EYT'nin 2024 yılı maliyeti hesaplandı: 4,8 milyon kişi emekli olacak
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin 2024 yılı maliyeti, 577,3 milyar lira olarak hesaplandı. EYT düzenlemesi kapsamında önümüzdeki 17 yılda toplam 4 milyon 800 bin kişinin emekli olması bekleniyor.
Ekonomi yönetimi, geçen yıl yasalaştırılan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin etkilerini hesapladı.
NTV'de yer alan habere göre EYT'nin 2024 yılı maliyeti, toplamda 577,3 milyar TL olarak belirlendi.
ÖNÜMÜZDEKİ 17 YILDA 4 MİLYON 800 BİN KİŞİ EMEKLİ OLACAK
Ekonomi yönetiminin belirlemelerine göre, EYT uygulaması kapsamında önümüzdeki 17 yılda eksik prim günlerini de tamamlayarak toplamda 4 milyon 800 bin kişi emekli olacak.
Düzenleme, EYT kapsamına giren sigortalıların emeklilik tarihlerini ortalama 6 yıl erkene çekti.