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EYT'nin 2024 yılı maliyeti hesaplandı: 4,8 milyon kişi emekli olacak

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin 2024 yılı maliyeti, 577,3 milyar lira olarak hesaplandı. EYT düzenlemesi kapsamında önümüzdeki 17 yılda toplam 4 milyon 800 bin kişinin emekli olması bekleniyor.

EYT'nin 2024 yılı maliyeti hesaplandı: 4,8 milyon kişi emekli olacak - Sayfa 1

Ekonomi yönetimi, geçen yıl yasalaştırılan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin etkilerini hesapladı.

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EYT'nin 2024 yılı maliyeti hesaplandı: 4,8 milyon kişi emekli olacak - Sayfa 2

NTV'de yer alan habere göre EYT'nin 2024 yılı maliyeti, toplamda 577,3 milyar TL olarak belirlendi.

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EYT'nin 2024 yılı maliyeti hesaplandı: 4,8 milyon kişi emekli olacak - Sayfa 3

ÖNÜMÜZDEKİ 17 YILDA 4 MİLYON 800 BİN KİŞİ EMEKLİ OLACAK

Ekonomi yönetiminin belirlemelerine göre, EYT uygulaması kapsamında önümüzdeki 17 yılda eksik prim günlerini de tamamlayarak toplamda 4 milyon 800 bin kişi emekli olacak.

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EYT'nin 2024 yılı maliyeti hesaplandı: 4,8 milyon kişi emekli olacak - Sayfa 4

Düzenleme, EYT kapsamına giren sigortalıların emeklilik tarihlerini ortalama 6 yıl erkene çekti.

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