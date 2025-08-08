  1. Ekonomim
  4. EYT'yi kaçıranlara yeni fırsat: Milyonlara erken emeklilik yolu açılıyor!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini kaçıranlar için önemli bir gelişme yaşanıyor. Milyonlarca kişinin merakla beklediği yeni bir yasa teklifi TBMM’ye sunuldu

TBMM’ye sunulan yeni yasa teklifi kabul edilirse, EYT kapsamı dışında kalan yüz binlerce kişi yaş şartına takılmadan emekli olabilecek. Tüm dikkatler şimdi Meclis’ten çıkacak karara odaklandı.

2023’te yürürlüğe giren EYT düzenlemesi, yaş şartını kaldırarak yaklaşık 3 milyon kişiye emeklilik hakkı tanımıştı. Ancak bu düzenleme, staj ve çıraklık sigortasıyla çalışma hayatına başlayanları kapsam dışı bırakmıştı. Milyonların uzun süredir beklediği çözüm nihayet gündeme geldi.

Denizli Milletvekili Yasin Öztürk tarafından sunulan yasa teklifi, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapılmasını amaçlıyor.

Teklife göre, staj ve çıraklık dönemleri sigorta başlangıcı olarak kabul edilecek. Bu kişiler, geriye dönük borçlanma yaparak emeklilik süreçlerini başlatabilecek.

