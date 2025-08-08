Faiz indirimiyle tüketiciler bankalara akın etti! İşte en uygun konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri!
TCMB’nin faiz indirimi sonrasında kredi faizlerinde de gevşeme başladı. Bu gelişmeyle birlikte, geçtiğimiz hafta toplam tüketici kredileri hacmi 22 milyar TL artarak 2,43 trilyon TL’nin üzerine çıktı. Peki, bugün itibarıyla en uygun faiz oranlarıyla konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi veren bankalar hangileri? Ayrıca, 1 milyon TL konut kredisi, 250 bin TL taşıt kredisi ve 125 bin TL ihtiyaç kredisi için güncel geri ödeme tabloları nasıl şekilleniyor?
Merkez Bankası’nın geçen ay gerçekleştirdiği faiz indiriminin ardından kredi hacminde dikkat çekici bir artış yaşanıyor. BDDK tarafından paylaşılan son verilere göre:
- 1 Ağustos ile sona eren haftada tüketici kredilerinin toplam büyüklüğü 2 trilyon 438 milyar 187 milyon TL’ye ulaştı.
- Bir önceki haftaya kıyasla kredi hacminde 22 milyar 55 milyon TL’lik önemli bir artış görüldü.
-Konut kredisi hacmi 3 milyar 47 milyon TL arttı ve 595 milyar 269 milyon TL’ye çıktı.
-Taşıt kredilerinin toplam tutarı 375 milyon TL azalarak 56 milyar 311 milyon TL’ye geriledi.
-İhtiyaç kredisi hacmi ise 1 trilyon 786 milyar 606 milyon TL oldu. Burada da yaklaşık 19 milyar liralık bir artış gözlemlendi.
EN UCUZ KONUT KREDİSİ
8 Ağustos 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en düşük konut kredileri şöyle:
-Ziraat Bankası: %2,69
-Kuveyt Türk: %2,79 (Kâr Payı Oranı)
-Vakıf Katılım: %2,79 (Kâr Payı Oranı)
-Akbank: %2,89
-Garanti: %2,99
-Yapı Kredi: %2,99