Faiz indirimiyle tüketiciler bankalara akın etti! İşte en uygun konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri!

-Konut kredisi hacmi 3 milyar 47 milyon TL arttı ve 595 milyar 269 milyon TL’ye çıktı.

-Taşıt kredilerinin toplam tutarı 375 milyon TL azalarak 56 milyar 311 milyon TL’ye geriledi.

-İhtiyaç kredisi hacmi ise 1 trilyon 786 milyar 606 milyon TL oldu. Burada da yaklaşık 19 milyar liralık bir artış gözlemlendi.