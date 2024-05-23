Faiz kararı kredilere nasıl yansıyacak? Krediyle ev alabilmek için en uygun tarih ne zaman?

ENFLASYONDA DÜŞÜŞÜ NE ZAMAN GÖRECEĞİZ?

Konuyla ilgili merak edilenleri CNN Türk canlı yayınında açıklayan ekonomist Muhammet Bayram, şunları söyledi:

“Yılın ikinci yarısından sonra gözle görülür düşüş olacak. Vatandaş olarak bizim hissettiğimiz enflasyon biraz daha fazla bunun kırılması lazım.