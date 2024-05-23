Faiz kararı kredilere nasıl yansıyacak? Krediyle ev alabilmek için en uygun tarih ne zaman?
Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50'de sabit tuttu. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, piyasadaki fazla likiditenin ilave tedbirlerle sterilize edileceğine yer verildi. Finansal istikrar için ek adımlar atılacağına da vurgu yapıldı. Peki enflasyondaki düşüşü ne zaman göreceğiz? Faiz kararı kredilere nasıl yansıyacak? İşte detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, beklentilere paralel politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre Nisan ayında aylık enflasyonun ana eğiliminin sınırlı bir zayıflama gösterdiği kaydedildi. Yakın döneme ilişkin göstergeler yurt içi talepte ilk çeyreğe kıyasla yavaşlamaya işaret etti.
Peki enflasyonda düşüşü ne zaman görürüz? Vatandaşlar ne zaman rahat bir şekilde kredi çekip ev, araç alabilecek? Borsa için beklentiler neler? Merkez Bankası faiz artışına devam eder mi? Konuyla ilgili merak edilenleri ekonomistler değerlendirdi.
ENFLASYONDA DÜŞÜŞÜ NE ZAMAN GÖRECEĞİZ?
Konuyla ilgili merak edilenleri CNN Türk canlı yayınında açıklayan ekonomist Muhammet Bayram, şunları söyledi:
“Yılın ikinci yarısından sonra gözle görülür düşüş olacak. Vatandaş olarak bizim hissettiğimiz enflasyon biraz daha fazla bunun kırılması lazım.