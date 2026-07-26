Faiz kararı sonrası mevduat getirileri güncellendi: 3 milyon TL’nin aylık getirisi belli oldu

Merkez Bankası'nın sıkı para politikası sürerken, bankalar arasındaki yüksek faizli mevduat rekabeti de devam ediyor. Güncel faiz oranlarına göre yapılan hesaplamalarda, 3 milyon TL'sini 32 günlük vadeli mevduatta değerlendiren yatırımcıların elde edebileceği net kazanç belli oldu.