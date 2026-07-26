Faiz kararı sonrası mevduat getirileri güncellendi: 3 milyon TL’nin aylık getirisi belli oldu
Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası bankalar mevduat faiz oranlarını yeniden düzenledi. Yatırımcılar, yüksek tutarlı birikimlerini değerlendirmek için bankaların sunduğu güncel getirileri yakından takip ediyor. 3 milyon TL’sini vadeli mevduata yatıran yatırımcı ne kadar kazanıyor? Hangi banka daha yüksek getiri sağlıyor? İşte güncel faiz oranlarına göre 3 milyon TL’nin aylık mevduat getirisi...
Merkez Bankası'nın sıkı para politikası sürerken, bankalar arasındaki yüksek faizli mevduat rekabeti de devam ediyor. Güncel faiz oranlarına göre yapılan hesaplamalarda, 3 milyon TL'sini 32 günlük vadeli mevduatta değerlendiren yatırımcıların elde edebileceği net kazanç belli oldu.
Temmuz 2026 itibarıyla bankaların sunduğu faiz oranlarına göre 3 milyon TL'nin aylık mevduat getirileri yatırımcıların gündeminde yer alıyor.
İşte banka banka 3 milyon TL'nin güncel getiri tablosu:
AK BANK
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 90.049,32 TL
Vade Sonu Bakiye: 3.090.049,32 TL