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  4. Faiz kararı sonrası mevduat getirileri güncellendi: 3 milyon TL’nin aylık getirisi belli oldu

Faiz kararı sonrası mevduat getirileri güncellendi: 3 milyon TL’nin aylık getirisi belli oldu

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası bankalar mevduat faiz oranlarını yeniden düzenledi. Yatırımcılar, yüksek tutarlı birikimlerini değerlendirmek için bankaların sunduğu güncel getirileri yakından takip ediyor. 3 milyon TL’sini vadeli mevduata yatıran yatırımcı ne kadar kazanıyor? Hangi banka daha yüksek getiri sağlıyor? İşte güncel faiz oranlarına göre 3 milyon TL’nin aylık mevduat getirisi...

Faiz kararı sonrası mevduat getirileri güncellendi: 3 milyon TL’nin aylık getirisi belli oldu - Sayfa 1

Merkez Bankası'nın sıkı para politikası sürerken, bankalar arasındaki yüksek faizli mevduat rekabeti de devam ediyor. Güncel faiz oranlarına göre yapılan hesaplamalarda, 3 milyon TL'sini 32 günlük vadeli mevduatta değerlendiren yatırımcıların elde edebileceği net kazanç belli oldu.

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Faiz kararı sonrası mevduat getirileri güncellendi: 3 milyon TL’nin aylık getirisi belli oldu - Sayfa 2

Temmuz 2026 itibarıyla bankaların sunduğu faiz oranlarına göre 3 milyon TL'nin aylık mevduat getirileri yatırımcıların gündeminde yer alıyor.

İşte banka banka 3 milyon TL'nin güncel getiri tablosu:

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Faiz kararı sonrası mevduat getirileri güncellendi: 3 milyon TL’nin aylık getirisi belli oldu - Sayfa 3

AK BANK

Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %41,5

Net Kazanç: 90.049,32 TL

Vade Sonu Bakiye: 3.090.049,32 TL

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Faiz kararı sonrası mevduat getirileri güncellendi: 3 milyon TL’nin aylık getirisi belli oldu - Sayfa 4

HALK BANK

E-Mevduat Hesabı (TL)

Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %36

Net Kazanç: 78.115,07 TL

Vade Sonu Bakiye: 3.078.115,07 TL

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