Faiz kararları altın piyasasının yönünü nasıl çizer?
Faiz oranları ve altın fiyatları arasındaki ilişki, finans piyasalarının en çok tartışılan konularından biridir. Genellikle ters korelasyon gösteren bu iki faktör, yatırımcılar için sürekli bir merak konusu olmuştur. Peki, faizler arttığında veya düştüğünde altın piyasası nasıl bir tepki verir? Bu sorunun cevabını ve önümüzdeki dönemde altın fiyatlarını etkileyebilecek olası senaryoları haberimizde mercek altına alıyoruz. İşte detaylar…
Faiz kararları altın piyasasına etkisi
Faiz oranları ve altın fiyatları arasındaki ilişki, finans piyasalarının en çok tartışılan konularından biridir. Genellikle ters korelasyon gösteren bu iki faktör, yatırımcılar için sürekli bir merak konusu olmuştur. Peki, faizler arttığında veya düştüğünde altın piyasası nasıl bir tepki verir? İşte bu sorunun cevabını ve önümüzdeki dönemde altın fiyatlarını etkileyebilecek olası senaryoları mercek altına alıyoruz.
Faizler yükseldiğinde altın nasıl etkilenir?
Merkez bankaları, enflasyonu kontrol altına almak veya ekonomiyi soğutmak amacıyla faiz oranlarını artırma yoluna gittiğinde, genellikle altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşur. Bunun temel nedeni şunlardır:
1-) Alternatif yatırım çekiciliği artar
Faizler yükseldiğinde, banka mevduatları, tahviller ve diğer faiz getirisi olan enstrümanlar daha cazip hale gelir. Yatırımcılar, risksiz ve getirisi yüksek bu enstrümanlara yönelerek altın gibi faizsiz varlıklardan uzaklaşabilirler.