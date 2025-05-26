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Faiz kararları altın piyasasının yönünü nasıl çizer?

Faiz oranları ve altın fiyatları arasındaki ilişki, finans piyasalarının en çok tartışılan konularından biridir. Genellikle ters korelasyon gösteren bu iki faktör, yatırımcılar için sürekli bir merak konusu olmuştur. Peki, faizler arttığında veya düştüğünde altın piyasası nasıl bir tepki verir? Bu sorunun cevabını ve önümüzdeki dönemde altın fiyatlarını etkileyebilecek olası senaryoları haberimizde mercek altına alıyoruz. İşte detaylar…

Faiz kararları altın piyasasının yönünü nasıl çizer? - Sayfa 1

Faiz kararları altın piyasasına etkisi

Faiz oranları ve altın fiyatları arasındaki ilişki, finans piyasalarının en çok tartışılan konularından biridir. Genellikle ters korelasyon gösteren bu iki faktör, yatırımcılar için sürekli bir merak konusu olmuştur. Peki, faizler arttığında veya düştüğünde altın piyasası nasıl bir tepki verir? İşte bu sorunun cevabını ve önümüzdeki dönemde altın fiyatlarını etkileyebilecek olası senaryoları mercek altına alıyoruz.

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Faiz kararları altın piyasasının yönünü nasıl çizer? - Sayfa 2

Faizler yükseldiğinde altın nasıl etkilenir?

Merkez bankaları, enflasyonu kontrol altına almak veya ekonomiyi soğutmak amacıyla faiz oranlarını artırma yoluna gittiğinde, genellikle altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşur. Bunun temel nedeni şunlardır:

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Faiz kararları altın piyasasının yönünü nasıl çizer? - Sayfa 3

1-) Alternatif yatırım çekiciliği artar

Faizler yükseldiğinde, banka mevduatları, tahviller ve diğer faiz getirisi olan enstrümanlar daha cazip hale gelir. Yatırımcılar, risksiz ve getirisi yüksek bu enstrümanlara yönelerek altın gibi faizsiz varlıklardan uzaklaşabilirler.

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Faiz kararları altın piyasasının yönünü nasıl çizer? - Sayfa 4

2-) Dolar güçlenir

Faiz artırımları genellikle ilgili ülkenin para birimini, özellikle de ABD dolarını güçlendirir. Altın, dolar cinsinden fiyatlandığı için, doların değer kazanması altının diğer para birimleri karşısında daha pahalı görünmesine neden olur ve bu da talebi düşürebilir.

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