Faiz kararları altın piyasasının yönünü nasıl çizer?

Faiz kararları altın piyasasına etkisi

Faiz oranları ve altın fiyatları arasındaki ilişki, finans piyasalarının en çok tartışılan konularından biridir. Genellikle ters korelasyon gösteren bu iki faktör, yatırımcılar için sürekli bir merak konusu olmuştur. Peki, faizler arttığında veya düştüğünde altın piyasası nasıl bir tepki verir? İşte bu sorunun cevabını ve önümüzdeki dönemde altın fiyatlarını etkileyebilecek olası senaryoları mercek altına alıyoruz.