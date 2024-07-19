Faiz oranları güncellendi: 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar oldu?
Haziran ayında enflasyona göre en çok kazandıran yatırım aracı olan mevduat faizleri, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bankalar mevduat faiz oranlarını güncellerken, faizlerin daha da yükselip yükselmeyeceği merak ediliyor. Peki, mevduat faizi oranlarında son durum ne? 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte detaylar...
Mevduat faizleri, yüksek getiri sağlaması nedeniyle yatırımcılar için cazibesini koruyor. Bankaların 1 milyon TL üzerindeki mevduatlar için aylık yüzde 48-52 aralığında faiz verdiği gözlemleniyor.
Ekonomist Hikmet Baydar, "Önümüzdeki süreçte faizlerin düşme eğilimi gösterdiğine dair bir inanç var. Faizler düştüğünde bankalar topladıkları paraları kredi ve tahvil olarak değerlendirebilecekler" dedi.
Bankalar arası faiz rekabeti
Baydar'a göre, son zamanlarda mevduatlarda azalma ve kredilerde artış gözlemlendi. Bu durum, bankacılık sektörünün fonlama ihtiyacı doğurdu.
Merkez Bankası, faizlerin yükselmesine izin vermemek için fonlama ile devreye girebilir. Aksi halde bankalar arasında faiz rekabeti başlayabilir ve bu da daha yüksek mevduat faizi anlamına gelir. Ancak, şu an için böyle bir durum söz konusu değil.