Faiz oranları güncellendi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?
TL’nin cazibesini artırmak amacıyla atılan son adımların ardından bankalarda mevduat faiz oranları güncellenmeye başladı. Peki şu anda ortalama faiz oranları ne durumda? 1 milyon TL’si olan ne kazanıyor? Faizler daha da yükselir mi? İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler...
2024 yılı Nisan ayında zirve yapan mevduat faizleri sonraki aylarda düşüşe geçmişti. Ancak Merkez Bankası’nın son verilerine gören mevduat faizlerinde bir miktar yükseliş dikkat çekiyor. Özellikle TL mevduatların cazibesini artırmak adına Merkez Bankası bir dizi önlemi hayata geçirdi.
Peki şu anda bankalarda ortalama mevduat faizleri ne durumda? Merkez Bankası’nın attığı son adımlarla birlikte mevduat faizleri daha da yükselir mi? Bankada 1 milyon TL parası olan aylık ne kazanıyor? Mevduat faizleri ne zaman düşüşe geçecek?
Konuyla ilgili tüm merak edilenleri açıklayan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş şu ifadeleri kullandı:
“Şu anda bankalarda aylık mevduat faiz oranları yüzde 52-53 bandında seyrediyor. 3 aylık mevduat faizlerine baktığımızda bu oran yüzde 48 seviyelerine kadar gerilemektedir. Merkez Bankası’nın almış olduğu kararlar yeni olduğu için bunun piyasaya yansıması henüz olmadı. İlerleyen süreçte gelişmeleri takip ediyor olacağız.