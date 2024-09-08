Faiz oranları güncellendi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

“Şu anda bankalarda aylık mevduat faiz oranları yüzde 52-53 bandında seyrediyor. 3 aylık mevduat faizlerine baktığımızda bu oran yüzde 48 seviyelerine kadar gerilemektedir. Merkez Bankası’nın almış olduğu kararlar yeni olduğu için bunun piyasaya yansıması henüz olmadı. İlerleyen süreçte gelişmeleri takip ediyor olacağız.