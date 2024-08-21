Faiz oranları güncellendi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka liste
Merkez Bankası, faiz kararını yüzde 50'de sabit tuttu. Peki Merkez Bankası'nın kararı sonrası bankaların mevduat faizleri ne kadar oldu? 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Fatih Karahan başkanlığında toplandı. Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. Karar sonrası mevduat faizlerindeki son durum da belli oldu.
Peki 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? 1 milyon TL'ye hangi banka ne kadar aylık faiz veriyor? İşte banka banka liste...
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %53
Net Kazanç: 42.863,39 TL
Vade Sonu Tutar: 1.042.863,39 TL
TEB
Faiz Oranı: %53
Net Kazanç: 42.863,39 TL
Vade Sonu Tutar: 1.042.863,39 TL