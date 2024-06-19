Faiz oranları güncellendi: 500 bin TL’nin aylık getirisi belli oldu! İşte güncel faiz oranları
Bankaların mevduat faiz oranları güncellendi. Peki, 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların güncel mevduat faizi oranları...
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bankalar müşterilerini mevduata çekmeye başladı. Son güncellemelerle birlikte aylık faiz getirisi yüzde 60'lara dayandı.
500 bin liranın aylık getirisi bankalara göre şöyle:
On Plus / Burgan Bank
Faiz oranı: Yüzde 54,00
Net getiri: 22.488 TL
Vade sonu ödeme: 522.488 TL
Fiba Bank
Faiz oranı: Yüzde 57,00
Net getiri: 23.737 TL
Vade sonu ödeme: 523.737 TL
Alternatif Bank
Faiz oranı: Yüzde 56,00
Net getiri: 23.321 TL
Vade sonu ödeme: 523.321 TL