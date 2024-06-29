Faiz oranları güncellendi! İşte, 2 milyon TL’nin 10 yıllık vadeli konut kredisi faiz oranları
Merkez Bankası'nın faizi yüzde 50'de sabit tutma kararının ardından konut kredisi faiz oranları yenilendi. Peki, ev almak isteyenler için 2 milyon TL’nin 10 yıllık vadeli konut kredisi faiz oranları yüzde kaç oldu? İşte, yeni oranlar…
2 milyon TL’nin 10 yıllık vadeli konut kredisi faiz oranları
Türkiye İş Bankası
Faiz oranı: %3,10
Aylık taksit: 62.704,27 TL
Toplam ödeme: 7.666.231 TL
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Garanti
Faiz oranı: %3,20
Aylık taksit: 65.495 TL
Toplam ödeme: 7.874.651 TL
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Akbank
Faiz oranı: %3,05
Aylık taksit: 62.704,27 TL
Toplam ödeme: 7.549.132 TL
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ING
Faiz oranı: %3,14
Aylık taksit: 64.375,67 TL
Toplam ödeme: 7.745.201 TL
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