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  4. Faiz oranlarında son durum: İşte, banka banka 200 bin liranın faizi ve geri ödeme tutarı!

Faiz oranlarında son durum: İşte, banka banka 200 bin liranın faizi ve geri ödeme tutarı!

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından vatandaşlar, ihtiyaç kredileri faiz oranları ve geri ödeme tutarlarını araştırmaya başladı. Peki, 200 bin liranın faizi ve geri ödeme tutarı ne kadar, kaç TL? İşte ayrıntılar...

Faiz oranlarında son durum: İşte, banka banka 200 bin liranın faizi ve geri ödeme tutarı! - Sayfa 1

Merkez Bankası, piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizinde 250 baz puan indirime gitti ve faizi yüzde 45 seviyesine çekti. Bu kararın ardından bankaların ihtiyaç kredi faiz ve geri ödeme tutarlarında değişikliğe gidip gitmediği merak konusu oldu. 

Peki, 12 ay vadeli 200 bin TL'lik ihtiyaç kredisinin faizi ve geri ödeme tutarı ne kadar?

İşte, tüm ayrıntılar...

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Faiz oranlarında son durum: İşte, banka banka 200 bin liranın faizi ve geri ödeme tutarı! - Sayfa 2

Fibabanka

Faiz oranı: Yüzde 4,95

Aylık taksit tutarı: 24 bin 427 TL

Toplam ödeme: 294 bin 280 TL

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Faiz oranlarında son durum: İşte, banka banka 200 bin liranın faizi ve geri ödeme tutarı! - Sayfa 3

Akbank

Faiz oranı: Yüzde 4,33

Aylık taksit tutarı: 23 bin 372 TL

Toplam ödeme: 281 bin 621 TL

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Faiz oranlarında son durum: İşte, banka banka 200 bin liranın faizi ve geri ödeme tutarı! - Sayfa 4

Türkiye İş Bankası

Faiz oranı: Yüzde 4,25

Aylık taksit tutarı: 23 bin 238 TL

Toplam ödeme: 280 bin 007 TL

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