Faiz oranlarında son durum: İşte, banka banka 200 bin liranın faizi ve geri ödeme tutarı!

Merkez Bankası, piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizinde 250 baz puan indirime gitti ve faizi yüzde 45 seviyesine çekti. Bu kararın ardından bankaların ihtiyaç kredi faiz ve geri ödeme tutarlarında değişikliğe gidip gitmediği merak konusu oldu.

Peki, 12 ay vadeli 200 bin TL'lik ihtiyaç kredisinin faizi ve geri ödeme tutarı ne kadar?

İşte, tüm ayrıntılar...