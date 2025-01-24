Faiz oranlarında son durum: İşte, banka banka 200 bin liranın faizi ve geri ödeme tutarı!
Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından vatandaşlar, ihtiyaç kredileri faiz oranları ve geri ödeme tutarlarını araştırmaya başladı. Peki, 200 bin liranın faizi ve geri ödeme tutarı ne kadar, kaç TL? İşte ayrıntılar...
Merkez Bankası, piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizinde 250 baz puan indirime gitti ve faizi yüzde 45 seviyesine çekti. Bu kararın ardından bankaların ihtiyaç kredi faiz ve geri ödeme tutarlarında değişikliğe gidip gitmediği merak konusu oldu.
Peki, 12 ay vadeli 200 bin TL'lik ihtiyaç kredisinin faizi ve geri ödeme tutarı ne kadar?
İşte, tüm ayrıntılar...
Fibabanka
Faiz oranı: Yüzde 4,95
Aylık taksit tutarı: 24 bin 427 TL
Toplam ödeme: 294 bin 280 TL
Akbank
Faiz oranı: Yüzde 4,33
Aylık taksit tutarı: 23 bin 372 TL
Toplam ödeme: 281 bin 621 TL