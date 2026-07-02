Faiz yarışında yeni tablo: 1 milyon TL'nin aylık net kazancı ne kadar? İşte banka banka liste

Türkiye'de tasarruf sahipleri, bankaların güncel vadeli mevduat faiz oranlarını yakından izliyor. Birikimini Türk lirasında değerlendirmek veya dövizden TL mevduata geçiş yapmak isteyen yatırımcılar, en yüksek getiriyi sunan bankaları araştırıyor. Bankalar arasındaki faiz rekabeti sürerken, özellikle 1 milyon TL ve üzerindeki mevduatlar için sunulan cazip oranlar, yatırımcılar açısından önemli bir pasif gelir fırsatı oluşturuyor.