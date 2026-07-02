Faiz yarışında yeni tablo: 1 milyon TL'nin aylık net kazancı ne kadar? İşte banka banka liste
Merkez Bankası'nın para politikası ve piyasadaki likidite koşullarının etkisiyle vadeli mevduat faizleri belirli bir aralıkta seyrediyor. Birikimini Türk lirası vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcılar, en yüksek getiriyi sunan bankaları yakından takip ediyor. Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL'nin 32 günlük net kazanç tablosu...
Türkiye'de tasarruf sahipleri, bankaların güncel vadeli mevduat faiz oranlarını yakından izliyor. Birikimini Türk lirasında değerlendirmek veya dövizden TL mevduata geçiş yapmak isteyen yatırımcılar, en yüksek getiriyi sunan bankaları araştırıyor. Bankalar arasındaki faiz rekabeti sürerken, özellikle 1 milyon TL ve üzerindeki mevduatlar için sunulan cazip oranlar, yatırımcılar açısından önemli bir pasif gelir fırsatı oluşturuyor.
Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL'nin aylık net faiz kazancı...