Faiz yükseldi, ihtiyaç kredisi frene bastı: İşte 125 bin TL’nin 12, 24, 36 ay vadeli geri ödemesi

FAİZ ARTTI, KREDİ HACMİ DÜŞTÜ

İhtiyaç kredisi hacminde söz konusu haftada 880 milyon liralık bir gerileme oldu. Bu gerileme, aynı zamanda 10 haftalık aranın ardından “ilk düşüş” olarak da kayıtlara geçti. TCMB’nin, iç piyasadaki oynaklığa tedbir olarak gecelik borçlanma faizini %46 seviyesine çıkarması ve piyasayı da bu orandan fonlamaya başlaması, ihtiyaç kredisi faizlerinde yukarı yönlü hareketliliğe sebep olmuştu. Faizlerdeki son artışın ardından kredi hacminde düşüş yaşandığı görülüyor.