Faiz yükseldi, ihtiyaç kredisi frene bastı: İşte 125 bin TL’nin 12, 24, 36 ay vadeli geri ödemesi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre 28 Mart ile sona eren haftada ihtiyaç kredilerinin toplam hacmi 10 hafta sonra geriledi ve 1 trilyon 549,75 milyar TL oldu. Faizlerde yaşanan artışın kredi hacmini de frenlediği görüldü. Peki bankalarda ihtiyaç kredisi faiz oranları ne? 125 bin TL kredinin 12, 24 ve 36 ay vadeli geri ödeme tablosu nasıl?
Bankalarca sunulan tüketici finansmanları içinde en yüksek ağırlığa sahip “ihtiyaç kredisi” hacminde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
BDDK tarafından açıklanan son verilere göre;
* 28 Mart ile sona eren haftada ihtiyaç kredilerinin toplam hacmi 1 trilyon 549,75 milyar TL olarak gerçekleşti.
* Bir önceki hafta söz konusu kredi hacmi 1 trilyon 550,63 milyar TL seviyesinde bulunuyordu.
FAİZ ARTTI, KREDİ HACMİ DÜŞTÜ
İhtiyaç kredisi hacminde söz konusu haftada 880 milyon liralık bir gerileme oldu. Bu gerileme, aynı zamanda 10 haftalık aranın ardından “ilk düşüş” olarak da kayıtlara geçti. TCMB’nin, iç piyasadaki oynaklığa tedbir olarak gecelik borçlanma faizini %46 seviyesine çıkarması ve piyasayı da bu orandan fonlamaya başlaması, ihtiyaç kredisi faizlerinde yukarı yönlü hareketliliğe sebep olmuştu. Faizlerdeki son artışın ardından kredi hacminde düşüş yaşandığı görülüyor.
EN UCUZ İHTİYAÇ KREDİSİNİ HANGİ BANKA VERİYOR?
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bu hafta itibarıyla bankalarca sunulan en uygun ihtiyaç kredisi oranlarına bakıldığında; 12, 24 ve 36 ay vadede farklı oranların öne çıktığı ve vade sayısı arttıkça faiz oranlarının da gerilediği görülüyor. Ancak daha uzun vade, daha fazla faiz yükü anlamına da geliyor.