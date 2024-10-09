Faizde ‘hoş geldin’ fırsatıyla yatırımcının aylık ek kazancı ne kadar? İşte yanıtı...

'HOŞ GELDİN' FAİZİYLE AYLIK EK KAZANÇ NE KADAR?

Şu anda bankalarda ‘hoş geldin’ faizleri yüzde 54 seviyelerine kadar çıktı. 1 milyon TL’si olan bir kişi bunu yüzde 49 ile mevduat faizine bağladığında daha düşük getiri elde ederken, yüzde 54 ile 'hoş geldin' faizine bağladığında aylık 4 bin TL daha fazla getiri sağlayabiliyor.