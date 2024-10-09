Faizde ‘hoş geldin’ fırsatıyla yatırımcının aylık ek kazancı ne kadar? İşte yanıtı...
Bankalarda ortalama mevduat faizleri yüzde 43-49 bandına geri çekildi. Ancak bazı bankalarda 'hoş geldin’ adı altında sunulan yüksek faizli kampanyalar hız kesmedi. Peki mevcut faizlerle bir kıyaslama yapıldığında ‘hoş geldin’ faiziyle yatırımcının kazancı ne kadar? İşte detaylar...
Eylül ayında aylık enflasyonun yüksek çıkmasının ardından yerli ve yabancı kurumlar Merkez Bankası’ndan faiz indirimi beklentilerini erteledi. Merkez Bankası’nın politika faizi halihazırda yüzde 50 seviyesinde bulunsa da son dönemde kredi ve mevduat faizlerinde bir miktar düşüş yaşanmıştı.
Mevduat faizleri bir miktar düşse de bazı bankalar ‘hoş geldin’ adı altında yüksek faizle mevduat toplamaya devam ediyor.
'HOŞ GELDİN' FAİZİYLE AYLIK EK KAZANÇ NE KADAR?
Şu anda bankalarda ‘hoş geldin’ faizleri yüzde 54 seviyelerine kadar çıktı. 1 milyon TL’si olan bir kişi bunu yüzde 49 ile mevduat faizine bağladığında daha düşük getiri elde ederken, yüzde 54 ile 'hoş geldin' faizine bağladığında aylık 4 bin TL daha fazla getiri sağlayabiliyor.
Peki şu anda 1 milyon TL’nin vergiler düştüğünde net getirisi ne kadar oldu? Bankalar neden düşük vadelerde faiz kampanyası yapıyor? 2024’ün son çeyreği yüksek faiz için bir fırsat mı?