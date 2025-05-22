Faizler 4 ayın zirvesinde: 6 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka liste...
Bankaların mevduat faiz oranlarında yükseliş oldu. Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? En yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? Güncellenen rakamlarla birlikte 6 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları...
Merkez Bankası’nın politika faizini artırması ve dövizden TL’ye dönüşü teşvik eden adımlar, yatırımcıyı altın ve döviz yerine TL mevduata yönlendirdi.
FAİZLER 4 AYIN ZİRVESİNDE
Mevduat faiz oranları son 4 ayın zirvesine çıktı. Özellikle 1 ay (32 gün) TL mevduat faizleri, yüzde 52’ye kadar yükseldi.
Ekonomistler, enflasyonla mücadele sürecinde faizlerin bir süre daha yüksek kalabileceğini düşünüyor.