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  4. Faizler 4 ayın zirvesinde: 6 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka liste...

Faizler 4 ayın zirvesinde: 6 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka liste...

Bankaların mevduat faiz oranlarında yükseliş oldu. Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? En yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? Güncellenen rakamlarla birlikte 6 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları...

Faizler 4 ayın zirvesinde: 6 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka liste... - Sayfa 1

Merkez Bankası’nın politika faizini artırması ve dövizden TL’ye dönüşü teşvik eden adımlar, yatırımcıyı altın ve döviz yerine TL mevduata yönlendirdi.

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Faizler 4 ayın zirvesinde: 6 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka liste... - Sayfa 2

FAİZLER 4 AYIN ZİRVESİNDE

Mevduat faiz oranları son 4 ayın zirvesine çıktı. Özellikle 1 ay (32 gün) TL mevduat faizleri, yüzde 52’ye kadar yükseldi.

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Faizler 4 ayın zirvesinde: 6 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka liste... - Sayfa 3

Ekonomistler, enflasyonla mücadele sürecinde faizlerin bir süre daha yüksek kalabileceğini düşünüyor.

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Faizler 4 ayın zirvesinde: 6 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka liste... - Sayfa 4

Birikimini mevduata yatıran yatırımcılar, bankalardaki mevduat faiz oranlarını merak ediyor.

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