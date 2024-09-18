Faizler düştü mü? 100 bin ve 500 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar?

Merkez Bankası verilerine göre 12 Temmuz'da yüzde 77.90 olan ihtiyaç kredisi faizleri, 6 Eylül'de yüzde 71.65'e geriledi. İhtiyaç kredisi faizleri 2 ayda 6.25 puan düşüş gösterdi.

Buna göre bankaların güncel 500 bin ve 100 bin TL için 12 aylık faiz ödemesi şu şekilde: