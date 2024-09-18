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Faizler düştü mü? 100 bin ve 500 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar?

Vatandaşların en çok ilgisini çeken konular arasında ihtiyaç kredisi faiz oranları bulunuyor. Peki, güncel faiz oranları ne durumda? İşte, 100 bin ve 500 bin TL'lik ihtiyaç kredisi sunan bankalar ve 12 aylık geri ödeme miktarları...

Faizler düştü mü? 100 bin ve 500 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar? - Sayfa 1

Sıkı para politikasıyla artan kredi faizlerinde bir yön değişikliği yaşanıyor. Son aylarda ihtiyaç ve tüketici kredileri fiyatlarındaki düşüş dikkat çekiyor

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Faizler düştü mü? 100 bin ve 500 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar? - Sayfa 2

Merkez Bankası verilerine göre 12 Temmuz'da yüzde 77.90 olan ihtiyaç kredisi faizleri, 6 Eylül'de yüzde 71.65'e geriledi. İhtiyaç kredisi faizleri 2 ayda 6.25 puan düşüş gösterdi.

Buna göre bankaların güncel 500 bin ve 100 bin TL için 12 aylık faiz ödemesi şu şekilde:

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Faizler düştü mü? 100 bin ve 500 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar? - Sayfa 3

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %4,39 - Aylık Taksit: 58.684,26 TL - Toplam Ödeme: 707.086,12 TL

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Faizler düştü mü? 100 bin ve 500 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar? - Sayfa 4

GARANTİ BANKASI

Faiz Oranı: %4,17 - Aylık Taksit: 57.760,04 TL - Toplam Ödeme: 695.995,48 TL

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