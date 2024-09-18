Faizler düştü mü? 100 bin ve 500 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar?
Vatandaşların en çok ilgisini çeken konular arasında ihtiyaç kredisi faiz oranları bulunuyor. Peki, güncel faiz oranları ne durumda? İşte, 100 bin ve 500 bin TL'lik ihtiyaç kredisi sunan bankalar ve 12 aylık geri ödeme miktarları...
Sıkı para politikasıyla artan kredi faizlerinde bir yön değişikliği yaşanıyor. Son aylarda ihtiyaç ve tüketici kredileri fiyatlarındaki düşüş dikkat çekiyor
Merkez Bankası verilerine göre 12 Temmuz'da yüzde 77.90 olan ihtiyaç kredisi faizleri, 6 Eylül'de yüzde 71.65'e geriledi. İhtiyaç kredisi faizleri 2 ayda 6.25 puan düşüş gösterdi.
Buna göre bankaların güncel 500 bin ve 100 bin TL için 12 aylık faiz ödemesi şu şekilde:
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: %4,39 - Aylık Taksit: 58.684,26 TL - Toplam Ödeme: 707.086,12 TL
GARANTİ BANKASI
Faiz Oranı: %4,17 - Aylık Taksit: 57.760,04 TL - Toplam Ödeme: 695.995,48 TL