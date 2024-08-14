Faizler yüksekken konut satışları nasıl arttı? İşte 5 sebep

Bugün hâlâ 1 milyon TL tutarındaki konut kredisinin 120 ayda geri ödemesi, 3 milyon TL’ye yaklaşıyor. Zaten kredili satışlar da geçen ay sadece 11 bin 496 adet olarak gerçekleşti ve toplam içindeki payı %9 gibi düşük seviyede kaldı.