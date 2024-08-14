Faizler yüksekken konut satışları nasıl arttı? İşte 5 sebep
Faizlerin yüksek seyrettiği hazirandan temmuza, konut satışları 47 bin adet ile artış kaydetti. Sektör temsilcilerine göre yüksek faize rağmen satışlarda yaşanan artış 5 sebepten kaynaklanıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan konut satış rakamları, sektörde “toparlanma başlıyor mu” heyecanına sebep olurken; vatandaşlar için de “konut almak için doğru zaman geldi mi” sorularını gündeme getirdi.
Haziran ayında 79 bin 313 adet olan konut satışları, temmuzda 127 bin 88 adet olarak gerçekleşti. Bir aylık süreçte konut satışlarında 47 bin adedin üzerinde artış gerçekleşti.
Konut kredisi faiz oranlarında ciddi bir düşüş yaşanmamasına rağmen satışların artması, dikkatlerden kaçmadı.
Bugün hâlâ 1 milyon TL tutarındaki konut kredisinin 120 ayda geri ödemesi, 3 milyon TL’ye yaklaşıyor. Zaten kredili satışlar da geçen ay sadece 11 bin 496 adet olarak gerçekleşti ve toplam içindeki payı %9 gibi düşük seviyede kaldı.