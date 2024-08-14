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  4. Faizler yüksekken konut satışları nasıl arttı? İşte 5 sebep

Faizler yüksekken konut satışları nasıl arttı? İşte 5 sebep

Faizlerin yüksek seyrettiği hazirandan temmuza, konut satışları 47 bin adet ile artış kaydetti. Sektör temsilcilerine göre yüksek faize rağmen satışlarda yaşanan artış 5 sebepten kaynaklanıyor.

Faizler yüksekken konut satışları nasıl arttı? İşte 5 sebep - Sayfa 1

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan konut satış rakamları, sektörde “toparlanma başlıyor mu” heyecanına sebep olurken; vatandaşlar için de “konut almak için doğru zaman geldi mi” sorularını gündeme getirdi.

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Faizler yüksekken konut satışları nasıl arttı? İşte 5 sebep - Sayfa 2

Haziran ayında 79 bin 313 adet olan konut satışları, temmuzda 127 bin 88 adet olarak gerçekleşti. Bir aylık süreçte konut satışlarında 47 bin adedin üzerinde artış gerçekleşti.

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Faizler yüksekken konut satışları nasıl arttı? İşte 5 sebep - Sayfa 3

Konut kredisi faiz oranlarında ciddi bir düşüş yaşanmamasına rağmen satışların artması, dikkatlerden kaçmadı.

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Faizler yüksekken konut satışları nasıl arttı? İşte 5 sebep - Sayfa 4

Bugün hâlâ 1 milyon TL tutarındaki konut kredisinin 120 ayda geri ödemesi, 3 milyon TL’ye yaklaşıyor. Zaten kredili satışlar da geçen ay sadece 11 bin 496 adet olarak gerçekleşti ve toplam içindeki payı %9 gibi düşük seviyede kaldı.

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