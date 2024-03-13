Faizler yükselişe geçti: Bazı bankalar ticari kredi limitlerini 100 bin TL'ye kadar düşürdü
Sıkılaşma adımlarının yoğunlaştığı bankacılık sektöründe yükselişe geçen ticari kredi faizlerinde artışın sürmesi beklenirken, bazı bankalar ticari kredi limitlerini 100 bin TL'ye kadar düşürdü.
Yerel seçim öncesi dövize artan lokal talebin de etkisiyle dolar/TL 32'nin üzerine çıkarken, TCMB geçen hafta kredi büyümesini yavaşlatacak sıkılaştırma adımları attı.
Bankalar ayrıca kredi büyümesini sınırlama önlemleri kapsamında birey ve kurumların nakit avans limitlerini ve taksit sayılarını düşürdü. Merkez Bankası (TCMB), bugün de bankacılık sistemindeki TL likiditeyi sıkılaştıracak, mevduat faizlerinde yukarı etki yaratacak yeni zorunlu karşılık adımları açıkladı.
Reuters'a konuşan bir bankacılık kaynağı, "Ticari ve tarımsal kredilerde limitler düşürüldü. Örneğin ticari kredide 100 bin TL'ye kadar düştü limit" dedi.
Reuters'a bilgi veren üç bankacılık kaynağı piyasada ticari kredi faizlerinin yüzde 60 seviyelerine geldiğini belirterek, artışın sürebileceğini söylediler.