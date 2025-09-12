Faizsiz ev, araç ve iş yeri almanın yeni yolu: 10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
Türkiye’de ilk kez bir kamu bankası, faizsiz ve devlet güvenceli tasarruf finansman sistemini hayata geçiriyor. Vatandaşlar ev, araç ve iş yeri sahibi olabilecek, kendi bütçelerine uygun taksitlerle birikim yapabilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı'nın 81 ilde faizsiz ev, iş yeri ve araç satın almayı sağlayacak sistemiyle ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.
Türkiye’de ilk kez bir kamu bankası olan Emlak Katılım Bankası, vatandaşların ev, araç ve iş yeri sahibi olmasını kolaylaştıracak Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi’ni hayata geçirdi.
Faizsiz ve devlet güvenceli bu sistem, her gelir grubundan vatandaşın kendi bütçesine uygun taksitlerle tasarruf yapabilmesini amaçlıyor. Peki sistem nasıl işliyor, kimler katılabiliyor ve finansman hangi koşullarda sağlanıyor?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Katılım Tasarruf Finansman'ın 81 ilde faizsiz ev, iş yeri ve araç satın almayı sağlayacak sistemiyle ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.
Bakan Kurum'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında yer alan sorular ve cevapları şöyle:
1- Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi nedir?
Katılımcıların bir araya gelerek Emlak Katılım güvencesi altında bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf sağladıkları, belirli bir birikimin ardından kalan finansmanın faizsiz karşılandığı bu sistemde ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olunur.