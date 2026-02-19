Faizsiz “Hoş Geldin Evim” kampanyası başladı: Emlak Konut’tan 3 modelli konut fırsatı
Emlak Konut GYO, 2026 yılına özel olarak hazırladığı “Hoş Geldin Evim" kampanyasını resmen başlattı. Faizsiz kampanya kapsamında; üç farklı ödeme modeli sunuluyor. İşte kampanyanın detayları...
Emlak Konut GYO, 2026 yılına özel olarak hazırladığı “Hoş Geldin Evim Kampanyası”nı kamuoyuna duyurdu. Ev sahibi olmak isteyenlere yönelik başlatılan kampanya kapsamında üç ayrı finansman seçeneği sunulurken, şirketin yüksek yatırım potansiyeline sahip 24 prestijli projesindeki konutlar ve ticari alanlar satışa çıkarıldı.
Kampanya süresince satış işlemlerinin daha rahat yürütülebilmesi için Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve satış ofislerinin Ramazan ayı boyunca normal çalışma saatlerine ek olarak iftar sonrasında da hizmet vereceği belirtildi.
Sınırlı süre ve sınırlı sayıdaki konut ve ticari üniteler için geçerli olan kampanya, planlı ve erişilebilir bir finansman yapısıyla ev sahibi olma sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor.