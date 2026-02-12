Faizsiz kredi 2026: Hangi banka ne kadar limit veriyor? İşte banka banka faizsiz kredi kampanyaları
Bankalar 2026 yılı ile beraber, faizsiz kredi ve taksitli nakit avans limitlerinde güncellemeye gitti. Pek çok banka üst limitleri artırırken, özellikle yeni müşteri olacaklara özel faizsiz finansman kampanyalarını da hayata geçirdi. Bu gelişmeler sonrası, faizsiz kredi sunan bankalar ve güncel limitler yeniden araştırılmaya başlandı. İşte, faizsiz kredi imkânı sağlayan bankalar…
Bankalar, faizsiz kredi ve nakit avans kampanyalarını yeniledi. Güncel uygulamalar kapsamında beş banka, müşterilerine 65 bin TL’ye kadar faizsiz kredi ve 25 bin TL’ye kadar faizsiz nakit sunuyor.
1 | 8
Bu durumun ardından, 2026 Ocak ayında faizsiz kredi veren bankalar vatandaşların gündeminde yer almaya başladı.
İşte, faizsiz kredi sağlayan bankalara ilişkin detaylar…
2 | 8