Faizsiz kredi evleneceklerin masraflarını karşılıyor mu?

Faizsiz kredi evleneceklerin ev masraflarını karşılıyor mu?

250 bin liralık krediyle bir evin en temel ihtiyaçlarının karşılanması bekleniyor. Sabah’ın haberine göre ülke geneline göre daha pahalı olan İstanbul ve Ankara’daki fiyat araştırmasına göre genç çiftler İstanbul'da en fazla 330 bin liraya, Ankara'da ise en fazla 275 bin liraya evlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bu araştırmaya göre, masraflar 250 bin liralık faizsiz kredinin üstüne çıktığı görülüyor.