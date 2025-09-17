Faizsiz kredi evleneceklerin masraflarını karşılıyor mu?
Dünya evine girecek çiftlere verilen 150 bin liralık evlilik kredisi 2026'dan itibaren 250 bin TL’ye çıkarıldı. Kredi desteği, faizsiz olarak 48 ay vade ile uygulanmaya devam edecek. Çiftlerin ev kurmak için mobilya ve beyaz eşya gibi masraflarının büyük kısmının karşılanması hedeflenirken yerel indirim kodlarıyla da indirimli alışveriş imkanı sağlanıyor. Peki, Sağlanan kredi evleneceklerin ev masraflarını karşılıyor mu? İstanbul ve Ankara’da ortalama fiyatlar ne? İşte detaylar…
Evlenecek çiftlere verilen faizsiz kredi desteği 150 bin liradan 250 bin liraya çıkarıldı. 250 bin liralık kredi 2026 itibariyle geçerli olacak.
Çiftler krediyi eşya masraflarını karşılamak için alıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu yılın başında başlattığı faizsiz 48 ay vadeli 250 bin liralık kredi desteği yeni evlenecek genç çiftlerin ev kurma sürecinde en büyük kalem olan mobilya ve beyaz eşya masraflarını karşılamada önemli kalem olarak görülüyor.
Faizsiz kredi evleneceklerin ev masraflarını karşılıyor mu?
250 bin liralık krediyle bir evin en temel ihtiyaçlarının karşılanması bekleniyor. Sabah’ın haberine göre ülke geneline göre daha pahalı olan İstanbul ve Ankara’daki fiyat araştırmasına göre genç çiftler İstanbul'da en fazla 330 bin liraya, Ankara'da ise en fazla 275 bin liraya evlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bu araştırmaya göre, masraflar 250 bin liralık faizsiz kredinin üstüne çıktığı görülüyor.
Yerel indirim anlaşmaları devreye alındı!
Öte yandan Bakanlık, Bakanlık, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında belediyeler, valilikler ve yerel işletmelerle iş birliği yaparak yerel düzeyde indirim anlaşmaları yapıyor. Bu sayede kredi kapsamında alışveriş yapan çiftler, piyasadaki fiyatlara göre ek indirimlerden yararlanabilecek. Bakanlığın destek kampanyası yalnızca büyük ulusal markalarla sınırlı kalmıyor. Yerel işletmeler de anlaşma kapsamına dahil edilerek çiftlerin alışveriş yaparken hem marka çeşitliliği artırıldı hem de lojistik/maliyet avantajı sağlandı.