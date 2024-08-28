Faizsiz kredi imkanı: Bankalarda tutarlar güncellendi! Peki taşıt ve konut kredisinde son durum ne?
Bankalar faizsiz olarak kullandırdıkları kredi kampanyalarında güncellemeye gitti. Pek çok banka düşük tutarlarda müşterilerine yüzde 0 faizli kredi avantajı sunuyor. Peki ödemeler ne kadar, şartları neler? Faizsiz kredi tutarı daha da yükselir mi? Taşıt, konut, tüketici kredisi faizinde son durum ne? İşte detaylar...
Son dönemde artan kredi faizleri, kredi kartlarına uygulanan faiz oranlarının yükselmesi ve taksitlere getirilen çeşitli sınırlamalarla birlikte vatandaşlar yeni finansman yollarını aramaya başladı.
Bu kapsamda bankalar uyguladıkları yüzde 0 faizli kredi kampanyalarını revize etmeye devam ediyor. Bankalarda yüzde 0 faizli kredi tutarı 50 bin TL’ye ulaştı.
Peki faizsiz kredi tutarı daha da yükselir mi? Banka seçimi yaparken nelere dikkat edilmeli, şu anda taşıt, ihtiyaç ve konut kredisinde faizler ne kadar oldu? Kredi faizleri ne zaman düşüşe geçer?
Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, şunları söyledi:
“Bankalar yeni müşteri bulabilmek için faizsiz kredi kampanyalarını sürdürüyor. Bankaların asıl amacı daha fazla TL mevduatına sahip olabilmektir. Çünkü Merkez Bankası yaptığı depo alım ihaleleri ile piyasadan TL çekmektedir. Çekilen TL piyasada değerli hale geliyor ve bu TL’nin değerinin yükselmesine yol açacaktır. Bankalarda TL’nin maliyeti arttığı için bu tür kampanyalar uygulanıyor. Bankalarda yüzde 0 faizli kredi tutarları 50 bin TL’ye kadar ulaştı.