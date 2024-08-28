Faizsiz kredi imkanı: Bankalarda tutarlar güncellendi! Peki taşıt ve konut kredisinde son durum ne?

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, şunları söyledi:

“Bankalar yeni müşteri bulabilmek için faizsiz kredi kampanyalarını sürdürüyor. Bankaların asıl amacı daha fazla TL mevduatına sahip olabilmektir. Çünkü Merkez Bankası yaptığı depo alım ihaleleri ile piyasadan TL çekmektedir. Çekilen TL piyasada değerli hale geliyor ve bu TL’nin değerinin yükselmesine yol açacaktır. Bankalarda TL’nin maliyeti arttığı için bu tür kampanyalar uygulanıyor. Bankalarda yüzde 0 faizli kredi tutarları 50 bin TL’ye kadar ulaştı.