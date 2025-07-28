Faizsiz kredi kampanyaları belli oldu: Hangi banka ne kadar veriyor? Garanti, Enpara, Akbank, Teb...
Teb, Akbank, Albaraka, KuveytTürk, QNB, Garanti BBVA, Enpara, İş Bankası, DenizBank'ın temmuz ayı faizsiz kredi kampanyaları belli oldu.
Faizsiz kredi imkanından yararlanarak nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, Temmuz 2025 itibarıyla güncellenen faizsiz kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Bazı bankalar müşterilerine 6 ay vadeyle 90 bin liraya kadar faizsiz kredi imkanı veriyor. Bankalar, müşterilerine ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans desteği sağlıyor.
Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?
Bankalarda faizsiz kredi tutarları 90 bin liraya kadar yükseldi. 1 banka 0 faizli kredi oranlarını 90 bin liraya kadar güncellerken, 2 bankada ise faizsiz kredi tutarı 85 bin liraya kadar çıktı.
İşte 0 faizli kredi veren bankalar...
DENİZBANK: 50 BİN TL
3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan kredi, 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans!