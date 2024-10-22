Faizsiz kredi kampanyaları yenilendi! Tutar 45 bin TL'ye ulaştı! İşte faizsiz kredi veren bankalar
Bankalar vatandaşlara sıfır faizli kredi vermek için kesenin ağzını açtı. Böylece bankaların müşteri çekebilmek adına sunduğu faizsiz kredi ve nakit avans kampanyaları 45.000 TL'ye ulaştı.
Tüketiciler, yüksek faiz ortamında uygun kredi arayışında. İhtiyaçlarını karşılamak isteyenler sıfır faizli kredi kampanyalarını araştırıyor. Birçok banka sıfır faizli kredi kampanyası sunuyor.
QNB BANK
QNB Finansbank yeni müşterilerine özel yüzde 0 faizli 6 ay vadeli, 3 bin 333 taksitle 20.000 TL kredi imkânı sunuyor. Ayrıca yüzde 0 faizli 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans veriliyor. Böylece toplam 45 bin TL veriliyor.
AKBANK
Akbank 6 ay vadeli 0 faizli 20.000 TL ihtiyaç kredisi, 3 ay vadeli 0 faizli 25.000 TL taksitli nakit avans kullanma imkânı sunuyor. Kampanyadan Akbank Mobil'i indirip "Akbanklı olmak istiyorum" adımından ilerleyerek yalnızca ilk defa müşteri edinimi sürecini tamamlayanlar faydalanıyor.