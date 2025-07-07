Faizsiz kredide limit yükseldi, rakam 85 bin TL'ye kadar çıktı! İşte banka banka güncel tutarlar...

Kredinin aylık taksiti ise 11-13 bin lira arasında değişiyor. Birçok vatandaş yüksek faiz nedeniyle kredi çekmek yerine eşinden dostundan borç almayı tercih ediyor. Ancak bankalar da müşteri kazanmak bir yandan da faizsiz kredi yarışını sürdürüyor.