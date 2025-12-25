Faizsiz kredide rakam 90 bin TL'ye kadar çıktı! Hangi banka ne kadar kredi veriyor? İşte rakamlar...
İhtiyaç kredisi faizleri yüksek seyrini korurken, tüketiciler “faizsiz kredi” kampanyalarına yöneliyor. Bankalarca yeni müşteri kampanyası kapsamında sunulan faizsiz krediler ise, 2025’in son günlerinde 90 bin TL’ye kadar yükseldi. İşte faizsiz kredi sunan bankaların listesi…
Bankalar, müşterilere yönelik faizsiz kredi kampanyalarını sürdürmeye devam ediyor.
Peki hangi banka, ne kadar faizsiz kredi sunuyor? Tüketiciler nelere dikkat etmeli? İşte detaylar...
25 Aralık 2025 itibarıyla bankalarca sunulan faizsiz kredi seçenekleri şöyle:
DENİZBANK: 90 BİN TL
-3 ay vadeli, 65.000 TL'ye varan kredi
-3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans
QNB: 85.000 TL
-3 ay vadeli, 60.000 TL ihtiyaç kredisi
-3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans