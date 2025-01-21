Faizsizlik evlilik kredisine başvuru yağdı! Krediye en fazla başvuruda bulunan iller sıralandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aile Yılı olarak ilan ettiği 2025 yılında yürürlüğe giren ve kamuoyunda evlilik kredisi olarak bilinen Aile ve Gençlik Fonu'na adeta başvuru yağdı. Peki Aile ve Gençlik Fonu nedir? Şartları nelerdir?
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılı Aile Yılı kapsamında başlattığı ve kamuoyunda evlilik kredisi olarak bilinen Aile ve Gençlik Fonu'na 13 Ocak'tan itibaren 17 bin 192 çift başvuruda bulundu.
Fona en fazla başvuru sırasıyla İstanbul, Şanlıurfa ve Ankara illerinden yapıldı. Peki, Aile ve Gençlik Fonu'na başvuru şartları neler? İşte detaylar..
Kamuoyunda faizsiz evlilik kredisi olarak bilinen fona başvurular, 15 Şubat 2024'te başladı ve ilk olarak Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depreminden etkilenen illerdeki çiftlerden alındı.