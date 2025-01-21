Faizsizlik evlilik kredisine başvuru yağdı! Krediye en fazla başvuruda bulunan iller sıralandı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılı Aile Yılı kapsamında başlattığı ve kamuoyunda evlilik kredisi olarak bilinen Aile ve Gençlik Fonu'na 13 Ocak'tan itibaren 17 bin 192 çift başvuruda bulundu.