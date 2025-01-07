Fast food devinden iflas başvurusu geldi. Hamburgeri dünyaya yayılmıştı
Milyonlarca insanın severek tükettiği hamburger markası Hwy 55 Burger Shakes & Fries, ana şirketiyle birlikte iflas başvurusu yaptı.
Küresel ekonomik krizin derinden sarstığı ABD’de fast food zinciri iflasını açıkladı. thestreet.com’un haberine göre şirket açıklamasında iflasa giden sürece koronavirüs salgınının neden olduğu belirtildi.
Şirketin açıklamasında Hwy 55 Burger Shakes & Fries restoran zincirinin ana şirketi, marka genişlemesiyle aynı zamana denk gelen Covid-19 salgınıyla ilgili maliyetler ve işgücü sıkıntısı nedeniyle Bölüm 11 iflas başvurusunda bulundu.
Güneydoğu'da 22 adet kurumsal işletmeye ait Hwy 55 şubesi ve 71 adet franchise şubesi bulunan Little Mint Inc., borcunu yeniden yapılandırmak amacıyla 31 Aralık'ta Kuzey Carolina Doğu Bölgesi ABD İflas Mahkemesi'ne dilekçe verdi.