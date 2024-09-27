Fazla mesai nasıl kanıtlanır? WhatsApp ve e-mail yazışmaları delil olarak kabul edilir mi?
Fazla çalışmada, genel tatil ve hafta tatili alacaklarının ispatında öncelik işyeri kayıtlarına ve diğer yazılı kanıtlara veriliyor. Yazılı kanıt olmaması halinde tanık ifadeleri ve diğer ikincil kanıtlar dikkate alınıyor. Yazılı kanıt olmaması halinde hesaplanan alacaklarda indirime gidiliyor. Peki WhatsApp ve e-mail yazışmaları delil olarak kabul edilir mi?
Fazla mesai ücreti nasıl kanıtlanır? WhatsApp ve e-mail yazışmaları kanıt olur mu? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, işçi alacakları ile ilgili merak edilenleri yazdı:
"Fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti işçi işveren arasındaki başlıca anlaşmazlık konuları arasında yer alıyor. İşçiler çalışmaya devam ederken işveren ile ters düşmemek için veya çeşitli başka sebeplerle isteyemedikleri alacakları işten ayrılırken veya ayrıldıktan sonra talep ediyorlar.
ZAMAN AŞIMI BEŞ YIL
İşçi alacaklarında zaman aşımı 5 yıl olarak uygulanıyor. Bundan, çalışma süresinin son beş yılı anlaşılmamalı.
İşçi ne zaman dava açarsa açsın, dava açtığı tarihten geriye doğru son 5 yıl içindeki döneme ait ücretler anlaşılmalıdır.
İŞÇİ ALACAKLARINDA İNDİRİM HANGİ DURUMDA YAPILIR?
Mahkemelerce işçinin fazla çalışma, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarında indirim yapılması konusunda kanunda bir hüküm bulunmuyor. Ancak, Yargıtay’ın, söz konusu alacakların uzun süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması halinde indirime gidilmesi yönünde kararları bulunuyor.