Fed cephesinden enflasyon ve faiz yorumu Dün yayımlanan ve beklentilerin üstü gelen kritik ABD enflasyonunun ardından bazı Fed yetkilileri değerlendirmede bulundu. Dallas Fed Başkanı Logan faiz artışlarının daha uzun süre devam etmesi gerektiğini belirtirken, Philadelphia Fed Başkanı Harker ise yüksek gelen enflasyon verisini daha ılımlı karşıladı.

New York Fed Başkanı Williams, emtia ve mal fiyatlarındaki düşüşlerin enflasyonu tekrar yüzde 2'ye indirmek için yeterli olmadığını ve Fed'in hizmet sektöründeki enflasyonun düştüğünü görmesi gerektiğini ifade ederek merkez bankasının yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşana kadar faiz artırımına devam edeceğini belirtti. 1 | 3

Faizlerin yüzde 5'in üstüne çıkması gerektiğini belirten Harker, 75 baz puanlık artışlara kapıyı kapatırken, yüksek gelen enflasyon verisine dair ılımlı yorumlarda bulundu. Enflasyonun düştüğünü ama yavaş bir şekilde gerilediğini ifade eden Harker faizlerin 5'in üstünde konumlandırılması gerektiğini ifade etti. 2 | 3