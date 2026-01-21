Fibonacci oranları fiyat hareketlerinde kritik rol oynuyor

Kritik oranların önemi

Fibonacci analizinde en sık takip edilen düzeltme oranları yüzde 38,2, yüzde 50 ve yüzde 61,8 seviyeleri olarak öne çıkıyor. Bu oranlar, fiyatın geri çekilme süreçlerinde en fazla duraksama eğilimi gösterdiği alanları temsil ediyor. Özellikle yüzde 61,8 seviyesi, altın oran olarak tanımlanması nedeniyle yatırımcılar tarafından kritik bir eşik olarak kabul ediliyor. Fiyatın bu seviyenin üzerinde tutunabilmesi, mevcut trendin gücünü koruduğuna yönelik teknik bir işaret olarak yorumlanabiliyor. Buna karşılık bu seviyenin aşağı yönlü kırılması, piyasalarda trend değişimi ihtimalini güçlendiren bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Yüzde 50 seviyesi ise matematiksel bir zorunluluğu bulunmamasına rağmen, piyasa psikolojisi açısından taşıdığı önem nedeniyle yakından izleniyor.